Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Bundeskanzler Kurz will Zusammenarbeit mit Israel bei Impfstoffen

Wien - In Österreich gibt es noch immer zu wenig Corona-Impfdosen. Damit das in Zukunft nicht wieder passiert, will sich Bundeskanzler Sebastian Kurz nicht mehr auf die Lieferungen der EU verlassen. Er will daher künftig mit Israel zusammenarbeiten. In den nächsten Jahren sollen Österreich und Israel gemeinsam Impfungen entwickeln und auch produzieren. Es soll auch an Behandlungsmöglichkeiten für Corona-Kranke geforscht werden.

Kurz reist am Donnerstag nach Israel. Dort wird er mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu sprechen.

Die Schanigärten öffnen zu Ostern

Wien - Wegen der Corona-Krise darf man derzeit nicht in Lokalen sitzen, sondern darf Speisen und Getränke nur mitnehmen. Aber in rund 4 Wochen soll sich das ändern. Denn zu Ostern dürfen zumindest die Schanigärten in Österreich wieder öffnen. Darauf hat sich die Regierung mit den Landeshauptleuten geeinigt.

Aber nicht jedes Lokal hat die Möglichkeit, einen Schanigarten aufzustellen. Deshalb will die Stadt Wien öffentliche Schanigärten einrichten, die von Lokalen genutzt werden können. Weil es in Vorarlberg weniger Corona-Infektionen gibt als in anderen Bundesländern, dürfen die Lokale dort schon am 15. März sogar drinnen öffnen.

Erklärung: Schanigarten

Ein Schanigarten ist Teil von einem Lokal, der im Freien ist. Dafür werden Tische und Sessel zum Beispiel auf dem Gehsteig aufgestellt.

Sport im Verein für Jugendliche ab 15. März erlaubt

Wien - Die Regierung hat auch Lockerungen für den Vereins-Sport angekündigt. Ab 15. März dürfen Kinder und Jugendliche wieder im Verein trainieren. Es gibt aber strengere Regeln. Man darf nur draußen trainieren und muss 2 Meter Abstand einhalten. Noch nicht fix ist, ob die Jugendlichen für das Training einen negativen Corona-Test brauchen oder nicht.

Die Lockerungen gelten für jede Sportart. Man muss aber immer 2 Meter Abstand einhalten können. So darf zum Beispiel beim Fußballspielen trainiert werden, ein Match darf aber nicht gespielt werden.

Die Arbeitslosigkeit ist leicht gesunken

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist zurückgegangen. Derzeit sind rund 490.000 Menschen ohne Job. Damit gibt zum ersten Mal seit Weihnachten weniger als 500.000 Arbeitslose. Das hat die österreichische Regierung bekanntgegeben.

Auch die Kurzarbeit ist leicht zurückgegangen. Derzeit sind rund 490.000 Menschen in Kurzarbeit, um rund 7.000 weniger als in der Vorwoche. Österreich ist aber weiterhin in einer Rezession. Die Wirtschaft ist im Vergleich zur gleichen Zeit im Vorjahr um rund 8 Prozent geschrumpft.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Erklärung: Wirtschafts-Wachstum und Rezession

Wenn die Wirtschaft wächst, nennt man das Wirtschafts-Wachstum. Die Wirtschaft wächst, wenn mehr Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es für die Menschen mehr Arbeitsplätze.

