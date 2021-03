Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Erste Lehrer und Kindergarten-Pädagogen in Wien geimpft

Wien - In Wien hat am Mittwoch die Corona-Impfung für Lehrer, Hort-Pädagogen und Kindergarten-Pädagogen begonnen. In den nächsten Wochen sollen insgesamt rund 35.000 Menschen aus diesem Bereich gegen Corona geimpft werden. Zum Auftakt waren auch Politiker vor Ort. Unter ihnen Bildungsminister Heinz Faßmann. Die Bereitschaft sich impfen zu lassen sei bei den Pädagogen sehr hoch, das sei ein gutes Zeichen, sagte Faßmann.

Die Impfungen erfolgen in einer bestimmten Reihenfolge. Bewohner und das Personal in Altenheimen und Pflegeheimen sowie Ärzte und das Gesundheits-Personal wurden etwa schon geimpft.

Durchsuchung beim FFP2-Masken-Hersteller Hygiene Austria

Lenzing/Wien - Die Firma Hygiene Austria stellt in Österreich wegen dem Corona-Virus sogenannte FFP2-Masken her. Nun haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag in der Firma eine Durchsuchung durchgeführt. Die Firma soll nämlich billigere FFP2-Masken aus China als teurere FFP2-Masken aus Österreich verkauft haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Firma Hygiene Austria auch vor, Mitarbeiter nicht bei der Sozial-Versicherung angemeldet zu haben. Das ist verboten. Gegen Hygiene Austria wird nun wegen Betrug und Schwarzarbeit ermittelt. Wie hoch der Schaden sein könnte, ist unklar. Die Firma Hygiene Austria bestreitet jeden Vorwurf.

Erklärung: FFP2-Masken

FFP2-Masken sind Schutzmasken, die die Luft zum Atmen besonders gut filtern. So kann man keine gesundheits-schädigenden Stoffe einatmen. Diese Masken sollen auch vor Viren schützen.

Erklärung: Sozial-Versicherung

Die Sozial-Versicherung ist in Österreich eine Pflicht-Versicherung. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, ob man versichert sein möchte oder nicht. Wer Geld verdient, muss in die Sozial-Versicherung einzahlen.

Die Sozial-Versicherung bezahlt die Kosten, wenn man krank wird, Pflege braucht oder in Pension geht. Auch das Arbeitslosen-Geld zahlt die Sozial-Versicherung.

Erklärung: Schwarzarbeit

Wenn jemand schwarz arbeitet, bezahlt er keine Sozial-Versicherung und keine Steuern. Die Schwarz-Arbeit wird auch oft Pfusch genannt und ist verboten.

Mindestens 13 Tote bei Autounfall in Kalifornien

San Diego (Kalifornien) - Bei einem schweren Autounfall im US-Bundesstaat Kalifornien sind am Dienstag mindestens 13 Menschen gestorben. Bei dem Unfall prallten ein Geländewagen und ein Lastwagen auf einer Kreuzung zusammen. Dabei wurde die linke Seite vom Geländewagen völlig zerstört. Warum es zu dem Unfall kam, wird noch untersucht.

Im Geländewagen waren 25 Personen im Alter von 16 bis 53 Jahren. Der Geländewagen ist aber nur für 8 Personen zugelassen. Während der Lastwagen-Fahrer nur verletzt wurde, starben 13 Insassen vom Geländewagen. Weitere Insassen wurden schwer verletzt. Viele von ihnen waren nicht einmal angegurtet. Warum so viele Personen im Auto waren, muss noch geklärt werden.

Sägewerk in der Steiermark komplett zerstört

Deutschfeistritz - In der Steiermark ist in der Nacht auf Mittwoch ein Sägewerk abgebrannt. Die rund 300 Quadratmeter große Halle wurde komplett zerstört. Rund 100 Feuerwehrleute von 9 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten.

Warum es zu dem Brand gekommen ist, weiß man noch nicht. In dem Gebäude wurde kein Holz gelagert. In der Halle gab es nur Maschinen. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, kann man noch nicht sagen.

