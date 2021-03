Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

EU prüft Zulassung von russischem Impfstoff gegen Corona

Amsterdam - Russland hat schon vor einigen Monaten einen Impfstoff gegen Corona entwickelt. In der EU ist dieser Impfstoff mit dem Namen Sputnik V aber noch nicht erlaubt. Jetzt prüft die zuständige Behörde in einem extra schnellen Verfahren die mögliche Zulassung. Dazu müssen die EU-Experten die Wirksamkeit des Impfstoffes bewerten. Erste Studien zeigen, dass Sputnik V vor der Corona-Krankheit schützen kann.

Der russische Impfstoff wird schon in mehreren Ländern außerhalb Russlands verwendet. Auch einige EU-Länder wollen die Impfung sogar ohne EU-Zulassung anwenden.

Lehrer müssen sich auf das Corona-Virus testen lassen

Wien - Lehrer werden in Zukunft einen Corona-Test nicht mehr ablehnen können. Das steht in einem neuen Gesetz, das bald beschlossen werden soll. Lehrer müssen sich dann einmal in der Woche testen lassen. Sonst können sie ihre Arbeit verlieren. Bisher konnten Lehrer den Test ablehnen und mit einer FFP2-Maske arbeiten.

Auch Kindergarten-Pädagogen müssen sich testen lassen, ebenso wie Beamte im Parteienverkehr. Das sind Beamte, die in der Arbeit persönlichen Kontakt mit Bürgern haben.

17 Prozent aller Lebensmittel weltweit landen im Müll

New York/Nairobi - Weltweit werden sehr viele Lebensmittel weggeworfen. Das geht aus einem Bericht der UNO hervor. Im Jahr 2019 sind rund 17 Prozent von allen auf der Welt verkauften Lebensmitteln im Müll gelandet. Insgesamt sind 931 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen worden. Das entspricht rund 23 Millionen voll beladenen Lkws.

Dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden, ist ungerecht. Denn gleichzeitig hatten 2019 fast 700 Millionen Menschen nicht genug Lebensmittel, um satt zu werden.

Vulkan Ätna auf Sizilien erneut ausgebrochen

Rom - Der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien ist wieder ausgebrochen. Am Donnerstag spuckte er Lava bis zu 500 Meter hoch in die Luft. Eine Asche- und Rauchwolke stieg bis 12 Kilometer Höhe in den Himmel und war schon von weitem zu sehen.

Der Ätna ist über 3.300 Meter hoch und bricht immer wieder aus. Das Gebiet um den Vulkan ist ein Naturpark und wird von vielen Touristen besucht. Seit 2013 gehört es zum Weltnaturerbe der Unesco.

Erklärung: Weltnaturerbe

Ein Weltnaturerbe ist ein Stück Natur, das für die Welt auch in Zukunft erhalten bleiben soll. Die UNESCO ist eine Organisation der Vereinten Nationen (UNO). Sie führt eine besondere Liste. Auf dieser Liste stehen die Naturgüter, die Weltnaturerbe sind.

