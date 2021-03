Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Impfung von AstraZeneca nun in Österreich ab 65 Jahren empfohlen

Wien - Der Corona-Impfstoff der Firma AstraZeneca wird nun auch für Personen über 65 Jahren empfohlen. Das hat das österreichische Nationale Impfgremium am Freitag erklärt. Die Regierung freut sich über die Entscheidung. Dadurch sollen vor allem gefährdete Gruppen schneller geimpft werden. Bis zum Sommer soll jeder Mensch in Österreich die Möglichkeit haben, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.

Bisher wurde der Impfstoff von AstraZeneca nicht für Menschen über 65 Jahren empfohlen. Das lag daran, dass es dafür zu wenig Daten gab. Nun gibt es aber neue Daten.

Ausreise-Beschränkung für 2 Salzburger Gemeinden

Bad Hofgastein/Radstadt - In den beiden Salzburger Gemeinden Radstadt und Bad Hofgastein hat es zuletzt viele Corona-Fälle gegeben. Deshalb gibt es nun eine Ausreise-Beschränkung. Sie gilt seit Freitag und dauert wahrscheinlich bis 18. März, also 2 Wochen. Um die beiden Gemeinden verlassen zu können, braucht man einen negativen Corona-Test. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die Polizei kontrolliert die Ausreisenden.

Auch im Kärntner Bezirk Hermagor sind die Corona-Zahlen sehr hoch. Dort gibt es ab Dienstag Ausreise-Kontrollen.

2.668 Corona-Neu-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich hat es wieder mehr Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Innerhalb von 24 Stunden steckten sich bis Freitag am Vormittag 2.668 Menschen neu an. Wegen einer Corona-Infektion liegen derzeit 1.421 Menschen im Krankenhaus. 326 davon liegen auf Intensiv-Stationen, das sind um 24 mehr als am Tag davor.

17 Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden an oder mit dem Corona-Virus. Bisher starben in Österreich insgesamt 8.669 Menschen mit einer Corona-Infektion.

Österreichs Wirtschaft schrumpfte 2020 um 6,6 Prozent

Wien - Die Maßnahmen gegen das Corona-Virus haben eine sehr starke Rezession ausgelöst. Dadurch ist die österreichische Wirtschaft um 6,6 Prozent geschrumpft. Das ist nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Wirtschafts-Forscher hatten mit 7,4 Prozent gerechnet.

Trotzdem war das immer noch die stärkste Rezession in Österreich seit 75 Jahren. Am schlimmsten traf es die Hotels und Lokale. Sie verloren 35,2 Prozent der Einnahmen. Das hat die Statistik Austria bekanntgegeben.

Erklärung: Wirtschafts-Wachstum und Rezession

Wenn die Wirtschaft wächst, nennt man das Wirtschafts-Wachstum. Die Wirtschaft wächst, wenn mehr Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es für die Menschen mehr Arbeitsplätze.

Bei einer Rezession ist es umgekehrt. Die Wirtschaft schrumpft, weil weniger Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es auch mehr Arbeitslose, weil viele Menschen ihren Job verlieren.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++