Nachrichtenkanal Telegram verlangt Geld für neue App-Funktionen

Gründer Pawel Durow: Was bisher gratis war, bleibt gratis - Nachrichten bleiben werbefrei

Der auch in Österreich populäre Internet-Nachrichtenkanal Telegram will angesichts seines rasanten Wachstums ein Bezahlmodell einführen. Alle derzeit kostenlosen Funktionen bleiben aber kostenlos, wie Telegram-Gründer Pawel Durow am Mittwoch mitteilte. Es werde jedoch neue Funktionen geben, für die Nutzer dann zur Kasse gebeten würden. Auf Anzeigen zur Finanzierung des Dienstes, die etwa beim Lesen von Nachrichten aufploppen könnten, will Durow weiterhin verzichten.

"Die Kommunikation zwischen Menschen sollte frei von Werbung jeglicher Art sein", schrieb Durow. Nach seinen Angaben wird Telegram mittlerweile von 500 Millionen aktiven Nutzern verwendet. Der Nachrichtenkanal wurde 2013 gegründet und war zunächst wegen der Verschlüsselung besonders bei Oppositionellen in autoritären Ländern beliebt. Er wird von vielen genutzt zum schnellen Verbreiten von Nachrichten, darunter auch von Behörden - aber auch als Messengerdienst, ähnlich wie WhatsApp.

"Wir werden das Unternehmen nicht wie die Gründer von WhatsApp verkaufen", schrieb Durow. "Die Welt braucht Telegram, um unabhängig zu bleiben." Um das zu gewährleisten, müsse der Dienst vom kommenden Jahr an Einnahmen generieren. "Wir werden unzählige neue Funktionen einführen und Milliarden neue Nutzer begrüßen", meinte er.

Der 36-Jährige gilt als der russische Mark Zuckerberg. Aus Angst vor politischer Verfolgung lebt Durow im Ausland. Er hat auch das Soziale Netzwerk VKontakte gegründet, das russische Pendant zu Facebook.