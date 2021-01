Namensplaketten von vier Kindern im ehemaligen Lager Sobibor entdeckt

Ermordete zwei Buben und zwei Mädchen stammten aus Amsterdam

Bei Ausgrabungen im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Sobibor sind Namensplaketten von dort ermordeten Kindern gefunden worden. Die zwei Buben und zwei Mädchen waren zwischen fünf und elf Jahre alt und hießen Lea Judith De La Penha, Deddie Zak, Annie Kapper und David Juda Van der Velde, teilte die israelische Altertumsbehörde am Dienstag mit. Auf den an Halsketten befestigten Plaketten waren Namen, Geburtsdaten und Heimatorte der aus Amsterdam stammenden Kinder vermerkt.

Er sei seit zehn Jahren an Ausgrabungen in Sobibor beteiligt, aber der Tag, an dem die Plaketten gefunden wurden, sei der bisher schwerste gewesen, sagte der Archäologe Joram Haimi der Mitteilung zufolge. Nach Angaben des Forschers wurden die Namensschilder von den Eltern der Kinder individuell angefertigt, wohl um sicherzustellen, dass im Chaos des Zweiten Weltkrieges Verwandte gefunden werden könnten.

Das 1942 im besetzten Polen gebaute Lager Sobibor wurde von den Nationalsozialisten als reines Vernichtungslager geplant. Anders als in Auschwitz-Birkenau war kein Einsatz der Lagerhäftlinge als Arbeitssklaven vorgesehen. Vom Frühjahr bis zum Herbst 1942 wurden Schätzungen zufolge in Sobibor bis zu 250.000 Menschen in den Gaskammern des Lagers ermordet. Anschließend versuchten die Deutschen, die Spuren des Lagers zu beseitigen - auf dem Gelände wurden ein Wald gepflanzt und ein Bauernhof errichtet.

Der Fund wurde kurz vor dem Internationalen Holocaust-Gedenktag bekanntgegeben. Die Vereinten Nationen hatten ihn 2005 auf den 27. Jänner festgelegt. An diesem Tag 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz.