Nashville - Augenzeugin hörte Schüsse und Warnung vor Explosion

Polizei fand menschliche Überreste am Ort des Geschehens

Bei der Explosion eines Wohnmobils im Zentrum der US-Stadt Nashville am Weihnachtsmorgen dürfte es sich um eine vorsätzliche Tat gehandelt haben. Eine Augenzeugin berichtete auf CNN, sie sei von mehreren lauten Schüssen geweckt worden, dann habe eine per Lautsprecher verbreitete Tonbandbotschaft zur Evakuierung aufgerufen, da eine Explosion bevorstehe. Die Polizei fand unbestätigten Berichten zufolge menschliche Überreste in der Nähe des Explosionsortes.

Die Schüsse hätten wie aus einer automatischen Waffe geklungen, sagte die Frau im Telefonat mit Moderator Anderson Cooper. Dan habe eine Frauenstimme, die aber computergeneriert geklungen habe, erklärt: "Evakuieren sie jetzt. Dieses Wohnmobil wird in 15 Minuten explodieren." Dann habe die Stimme einen Minuten-Countdown hinuntergezählt, während sich die Bewohner in Sicherheit brachten.

Polizeichef John Drake erklärte auf einer Pressekonferenz, die angerückten Polizisten hätten die Bombenexperten gerufen, die aber noch auf dem Weg waren, als sich die Explosion ereignete. Der frühere stellvertretende FBI-Direktor Andrew McCabe sagte ebenfalls auf CNN, die Polizei selbst könnte das Ziel des Anschlags gewesen sein.