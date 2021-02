Nassschneelawine verlegte Teil von Felbertauernstraße

Auf einer Länge von 50 bis 70 Metern

Eine Nassschneelawine ist am späten Mittwochnachmittag auf die Felbertauernstraße in Richtung Matrei in Osttirol abgegangen und hat die Straße auf einer Länge von 50 bis 70 Metern verlegt. Das Schneebrett ging im Bereich der "Ruggenthaleralm" ab und drang von der Vorderseite in die dortige Galerie ein, teilte die Polizei mit. Die Straße wurde von einem Fahrzeug der Felbertauern AG geräumt.

Sie war während der Aufräumarbeiten nur einspurig passierbar. Nach etwa mehr als einer Stunde wurde die Felbertauernstraße wieder vollständig freigegeben.