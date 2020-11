Der Nationalrat hat Freitagabend eine ausgiebige Plenarwoche abgeschlossen. Rund 48 Stunden tagten die Mandatare in den vergangenen vier Tagen. Schon Donnerstag früh sieht man sich wieder in einer Sondersitzung, in der die Abstimmungspanne beim Bundesfinanzrahmen behoben wird. Zum Abschluss des Freitag-Plenums war der entsprechende Antrag des Finanzministeriums wieder dem Budgetausschuss zugewiesen worden.