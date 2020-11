Nationalrat: Bundesfinanzrahmen 2 - Sondersitzung am Donnerstag

Finanzministerium muss Antrag noch einmal liefern

Die Koalition hat es eilig mit dem Bundesfinanzrahmen. Die Klubs haben sich am Freitagabend darauf verständigt, nicht auf die reguläre Plenarwoche im Dezember zu warten, sondern für kommenden Donnerstag eine Sondersitzung einzuberufen, bei der der gestern passierte Antragsfehler ausgebügelt wird. Schon am Dienstag tritt dazu der Budgetausschuss zusammen.

Die ganze Sache ist recht komplex, was die Geschäftsordnung angeht. Denn das Finanzministerium, das mit dem Lapsus eigentlich nichts zu tun hatte, muss den (gleich lautenden) Antrag heute wieder ans Parlament liefern. Dann kann er am Ende des Plenartags dem Budgetausschuss zugewiesen werden, wo er reif fürs Plenum gemacht wird. Der Abänderungsantrag, bei dessen Stellung der Fehler mit einer Unterschrift zu wenig passiert ist, wird dann am Donnerstag im Plenum mit beschlossen.

Keine Notwendigkeit gibt es nach Einschätzung der meisten Fachleute, auch das Bundesfinanzgesetz, das mit dem Budgetrahmen in Beziehung steht, noch einmal abstimmen zu lassen.