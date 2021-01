Nationalrat: Die Plenarwoche 2 - Zahlreiche RH-Berichte

Änderung der Geschäftsordnung des Nationalrats wird initiiert

7. RH-Bericht - ENTWICKLUNGSZIELE

Behandelt wird ein Rechnungshof-Bericht zur österreichischen Umsetzung der nachhaltigen UNO-Entwicklungsziele. Bemängelt wurde unter anderem das Fehlen von Fortschrittsberichten, einer zentrale Steuerung sowie einer politischen Prioritätensetzung. Die Überprüfung stammt freilich aus dem Jahr 2017.

8. RH-Bericht - PARTEIAKADEMIEN

Zwei Rechnungshof-Berichte zu den Parteiakademien und Beratungsleistungen in Ressorts werden gemeinsam behandelt. Kritisiert werden in ersterem fehlende Kontrollrechte des Kanzleramts, in zweiterem, dass die Ministerien oftmals auch auf interne Expertise zurückgreifen hätten können.

9. RH-Bericht - FREMDENWESEN

Ein Rechnungshof-Bericht zum Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zeigt u.a. Defizite bei der Ausbildung des Personals, die sich an unterschiedlicher Qualität bei den Entscheidungen ablesen lassen. Eine Prüfung des Anhaltezentrums Vordernberg hatte die Empfehlung zur Folge, eine Evaluierung und Neukonzeption des Polizeianhaltewesens im Hinblick auf die Entwicklung der Häftlingszahlen, verfügbare Kapazitäten und personelle Ausstattung vorzunehmen.

10. RH-Bericht - DROHNEN

Ein Rechnungshof-Bericht zum Thema Drohnen empfiehlt für große Flughäfen Drohnenabwehrsysteme. In einem Report zu Verkehrsstrafen wird unter anderem bemängelt, dass es je nach Bundesland unterschiedliche Bußen und Toleranzgrenzen gebe.

11. RH-Bericht - PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN

Ein Rechnungshof-Bericht zu psychischen Erkrankungen zeigt, dass Versorgungskonzepte ebenso fehlten wie eine konkrete Angebotsplanung. Ein Report zum Thema Diabetes kritisiert mangelnde Vorsorge und Versorgung. Auch in der Pflege sieht der Rechnungshof Österreich nicht ausreichend auf demografische Veränderungen vorbereitet.

12. RH-Bericht - QUALITÄTSZEICHEN

Auch den österreichischen Gütesiegeln hat sich der Rechnungshof gewidmet und einen gewissen Wildwuchs festgestellt. Über 100 Qualitätssiegel gibt es, von denen die wenigsten auch gesetzlich geregelt sind. Dazu kommen noch rund 100 so genannte Genussregionen.

13. PETITIONEN

Eine breite Themenpalette weist der Sammelbericht über Petitionen und Bürgerinitiativen auf. Einige der zu behandelnden Volksanliegen: ein Aus der Diskriminierung Homosexueller bei der Blutspende, die Nominierung des Otto-Wagner-Spitals in Wien als UNESCO-Weltkulturerbe, eine Erhöhung der Polizeistellen in Villach, der Erhalt des Bezirksgerichts Telfs, ein Abschiebeverbot für Auszubildende in Pflegeberufen sowie ein Verbot des Schächtens ohne Betäubung.

14. Erste Lesung - STAATSSCHUTZ

Eine gemeinsame Gesetzesinitiative der Opposition sieht stärkere Berichtspflichten des Staatsschutzes gegenüber dem Parlament vor.

15. Erste Lesung - STELLUNGNAHMEN

Eine All-Parteien-Initiative hat zum Ziel, dass Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen solange abgegeben werden können, bis das parlamentarische Verfahren zur Gänze abgeschlossen ist - im Regelfall ist das mit dem Beschluss des Bundesrats. Weiters in dem Paket vorgesehen ist, dass die Mitglieder des Immunitätsausschusses bzw. des Unvereinbarkeitsausschusses angehalten werden, sich in den jeweiligen Gremien vertreten zu lassen, wenn sie selbst von einem Auslieferungsbegehren oder einer Meldung über berufliche Tätigkeiten bzw. Nebeneinkünfte betroffen sind.