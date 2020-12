Nationalrat: Die Plenarwoche 7 - Anti-Doping-Gesetz

Kulturhilfen werden verlängert

11. ANTI-DOPING

Das Anti-Doping-Bundesgesetz sieht für die Einnahme von Gesellschaftsdrogen, die nicht der Leistungssteigerung dienen, ab 2021 Sperren von bis zu drei Monaten vor. Whistleblower sollen besser vor Einschüchterung und Betrug geschützt werden. Genauer definiert wird im Gesetzesvorschlag der Begriff "Freizeitsportler", wenn innerhalb der letzten fünf Jahre nicht an internationalen Bewerben, oder nicht an mehr als fünf Wettkämpfen auf nationaler Ebene teilgenommen wurde.

Stärker in die Pflicht genommen werden sollen die Verbände, indem die Auszahlung von Sportförderungen an die Anti-Doping-Verpflichtungen gekoppelt wird. Geplant ist außerdem die Aufnahme von Mannschaftssportarten in den Testpool und die Einrichtung einer Sportler-Kommission, um die Rechte und Pflichten der Athleten im Rahmen der Umsetzung der Anti-Doping-Regelungen zu wahren.

12. Entschließung SPORT

Ein unverbindlicher Koalitionsantrag wünscht sich ein umfassendes Maßnahmenpaket, damit der österreichische Sport gestärkt aus der Corona-Krise hervorgeht. Unter anderem soll es eine Nachfolge des bestehenden NPO-Unterstützungsfonds geben, finanzielle Anreize für Sportvereine geprüft sowie Fördermaßnahmen für den Nachwuchswettkampfsport erarbeitet werden.

13. Entschließung E-SPORT

Eine weitere Entschließung setzte sich für einen rechtlichen Rahmen für E-Sport ein.

14. Entschließung SPORTSTÄTTEN

Die FPÖ verlangt die Schaffung einer Sportstätten-Koordinierungsstelle.

15. KULTURHILFEN

Ein weiteres Coronagesetz bringt eine Verlängerung der bereits etablierten Instrumente zur Abfederung der Corona-bedingten Einnahmenausfälle von Künstlern und Kulturvermittlern. So wird der im Künstler-Sozialversicherungsfonds eingerichtete COVID-19-Fonds auf 20 Millionen erhöht. Weiters wird gesetzliche Vorsorge dafür getroffen, dass es 2021 noch zu pandemie-bedingten Verschiebungen und Absagen von Veranstaltungen kommt. Daher soll die Gutscheinlösung verlängert werden und auch für das erste Halbjahr 2021 Anwendung finden. Ab dem zweiten Halbjahr soll sie nur noch in reduzierter Form für solche Veranstaltungen gelten, die als Ersatz für 2020 oder im ersten Halbjahr 2021 verschobene Veranstaltungen stattfinden sollten.

16. YAD VASHEM

Ein neues Abkommen zwischen Österreich und Israel soll ermöglichen, dass die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem einerseits und das Österreichische Staatsarchiv sowie die KZ-Gedenkstätte Mauthausen andererseits von ihnen erstellte Digitalisaten zum Zweck der weiteren wissenschaftlichen Nutzung austauschen können.

Weiters wird ein europäisches Übereinkommen über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen aktualisiert.

17. Entschließung GENDER REPORTS

Die NEOS beantragen die Erstellung von Gender Reports in Kunst und Kultur.