Nationalrat: Die Plenarwoche 8 - Semestrierte Oberstufe

Günstige Laptops für Schulen

18. OBERSTUFE

Die Neue Oberstufe an den Schulen wird wieder einmal geändert, noch bevor sie vollständig in Kraft getreten ist. Die neuen Regelungen zum Aufsteigen in der umbenannten "Semestrierten Oberstufe" sehen vor, dass ein Schüler mit einem "Nicht genügend" oder einer Nichtbeurteilung im Semesterzeugnis in einem Fach, das auch in einer höheren Schulstufe lehrplanmäßig vorgesehen ist, jedenfalls aufsteigen darf. Bisher galt das auch bei zwei Fünfern. Auf Beschluss der Klassenkonferenz ist einmalig bei zwei (statt bisher drei) "Nicht genügend" in den Semesterzeugnissen der betreffenden Schulstufe der Aufstieg in die nächste Klasse möglich. Allerdings gilt all das nur, wenn der Schüler in dem Pflichtgegenstand nicht schon im Jahr davor einen Fünfer bekommen hat.

Semesterprüfungen dürfen bei einem Fünfer nur noch ein- statt bisher zweimal wiederholt werden, die Zeiträume für die Prüfungen sind zentral vorgegeben und ein Mitschleppen von Fünfern bis zum Schulabschluss soll nicht mehr möglich sein. Schulen, die die Neue Oberstufe bereits anwenden, können bei den alten Regeln bleiben.

Im Bereich E-Learning sollen die seit 2002 bestehenden Schulversuche in das Regelschulwesen überführt werden.

19. BILDUNGSDOKUMENTATION

Mit einer Novelle des Bildungsdokumentationsgesetzes soll es zu einer klaren legistischen Trennung zwischen schülerbezogenen Daten (personenbezogenen Daten und sonstigen Informationen) und Daten der Studierenden kommen. Geplant ist auch, zur Identifikation der Person von der Sozialversicherungsnummer auf ein bereichsspezifisches Personenkennzeichen umzustellen.

19. COMPUTERSCHULE

Ziel eines Bundesgesetzes zur Finanzierung der Digitalisierung des Schulunterrichts ist es, für alle Schüler ab der 5. Schulstufe die Möglichkeit eines Unterrichts auf Basis von Informations- und Kommunikationstechnologien zu schaffen. Das meint vor allem die (finanzielle) Grundlage für die Anschaffung von Tablets oder Laptops, die in den Besitz der Schüler wandern. Die mobilen Endgeräte werden an die Eltern kostengünstig bzw. bei finanzschwachen Familien gratis abgegeben.

20. Entschließung FÖRDERN

In einer gemeinsamen Debatte werden zahlreiche Entschließungsanträge behandelt. Chancen auf Zustimmung hat in erster Linie einer der Koalition, der sich dafür einsetzt, von der Europäischen Union bereitgestellte Töpfe zu nutzen, um längerfristige Maßnahmen und Förderangebote zu finanzieren.

21. Entschließung

Die SPÖ beantragt, dass bis zur Aufstockung des Unterstützungspersonals für Schulleitungen nächstes Jahr nicht notwendige Pilotprojekte und Testungen an Schulen ausgesetzt werden.