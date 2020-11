Nationalrat: Die Plenarwoche im Detail 1 - Pensionen, Kurzarbeit

Covid-Lager wird angelegt

Die Budgetdebatte ist der Kern der heute startenden Plenarwoche. Doch es gibt noch etliche andere Beschlüsse, die anstehen. Das beginnt bei diversen Coronahilfen, geht über die Einführung des Ethikunterrichts bis hin zur Wiedereinführung von Abschlägen bei der Hacklerregelung bei gleichzeitiger Etablierung eines Pensionsbonus für Dienstnehmer, die schon jung zu arbeiten begonnen haben. Dazu kommt am Dienstag eine "Dringliche Anfrage" der SPÖ auf die Agenda.

Im folgenden die Plenarwoche im Detail:

DIENSTAG - Beginn 9 Uhr:

1. BUDGETBEGLEITGESETZ

Das Budgetbegleitgesetz ist wie immer eine Sammelnovelle, die diesmal 38 Materien umfasst, und hat heuer unter anderem die Pensionsanpassung für das kommende Jahr zu bieten. Bezieher kleiner Pensionen bekommen im nächsten Jahr mehr als die doppelte Inflationsabgeltung: Bezüge bis 1.000 Euro werden um 3,5 Prozent angehoben. Bis 1.400 Euro fällt die Steigerung auf zuletzt 1,5 Prozent linear ab, ab 2.333 Euro wird sie mit einem Fixbetrag von 35 Euro gedeckelt.

Ebenfalls beschlossen wird die neue Regel für die Kurzarbeit. Der maximale Arbeitszeitausfall in Betrieben, die im November oder darüber hinaus von behördlichen Betretungsverboten betroffen sind, kann demnach bis zu hundert Prozent betragen.

Non-Profit-Organisationen werden Förderungen in der Gesamthöhe von 250 Millionen gewährt. Der Familienhärtefonds wird um 50 Millionen aufdotiert. Der Sozialminister erhält ein Sonderbudget von 20 Millionen, mit dem Sozialhilfe-Empfänger unterstützt werden sollen. 100 Euro pro Kind soll es geben.

Den Ländern wird ein Sonderzuschuss in der Höhe von 150 Millionen Euro zur Abgeltung corona-bedingter Aufwendungen überwiesen. Zudem leistet der Bund weiterhin seine jährlichen Kompensationszahlungen in der Höhe von 300 Mio. Euro in Zusammenhang mit der Abschaffung des Pflegeregresses, was den Ländern freilich unverändert zu wenig ist.

Ein eigenes VKI-Finanzierungsgesetz stellt sicher, dass der Verein für Konsumenteninformation auch im kommenden Jahr wieder finanzielle Unterstützung vom Bund erhält, und das leicht erhöht auf fünf Millionen. Vier Millionen wert ist die Spende des Bundes an das Land Kärnten aus Anlass des 100. Jahrestags der Volksabstimmung zum Verbleib bei Österreich. Die Albertina erhält 1,5 Millionen zur Aufarbeitung der Sammlung Essl.

In der selben Debatte behandelt wird auch die Basis für ein Covid-2019-Lager. In diesem soll - organisiert vom Bundesheer - ein Notvorrat an Schutzausrüstung und sonstigen notwendigen medizinischen Materialien bereitgehalten werden, um im Fall von Engpässen oder Bedarfsspitzen ausreichend gerüstet zu sein. Der Gesundheitsminister wird für die innerösterreichische Verteilung von COVID-19-Impfstoffen zuständig, die über das gemeinsame EU-Programm beschafft werden. Das gleiche gilt für die Verteilung von COVID-19-Schnelltests und für über die EU beschaffte Dosen des Medikaments Veklury (Remdesivir).