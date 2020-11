Nationalrat: "Hacklerregelung"-Rettung 2 - Kurz kurz und bündig

"Was ungerecht ist, gehört repariert" - Wilde Angriffe von Wimmer

Nicht viel Federlesens hat Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit der Beantwortung des "Dringlichen Antrags" der SPÖ zur "Hacklerregelung" gemacht. So sehr sich davor FSG-Chef Rainer Wimmer mit teils wilden Angriffen ins Zeug geworden hatte, so kurz und bündig begründete der VP-Obmann, warum man bei der Langzeitversicherten-Pension wieder Abschläge einführe: "Was ungerecht ist, das gehört repariert."

Wimmer, Chef der Facharbeiter-starken Gewerkschaft pro-ge, griff die Regierung vehement an. Kurz fragte er etwa: "Warum jagen sie die Arbeitnehmer wie Hasen?" VP-Arbeitnehmer-Obmann August Wöginger ist für ihn der Bock, der zum Gärtner gemacht wurde: "Du hast die Arbeitnehmer nicht nur einmal bodenlos verraten."

Was Wimmer so in Rage brachte, ist, dass durch die Wiedereinführung der Abschläge sehr viel Geld für die Betroffenen verloren gehe: "4.500 Euro im Jahr, Jahr für Jahr, lebenslang." Dies sei eine Pensionskürzung, die schäbig sei: "Wir werden Widerstand leisten."

Der FSG-Vorsitzende trug dann diverse Aussagen von VP-Arbeitnehmervertretern vor, die sich ebenfalls für den Erhalt der abschlagsfreien Variante eingesetzt hätten. Kurz dagegen mache die Schaumweinsteuer billiger: "Schampus trinken wird billiger gemacht und auf der anderen Seite nehmen sie den Arbeitnehmern das Geld aus der Tasche." In die Pflicht nahm Wimmer auch die Grünen, die ja früher ebenfalls Forderungen für die Arbeitnehmer vertreten hätten.

Die SPÖ-Reihen bejubelten den reschen Vortrag ihres Parteifreunds frenetisch, was Kurz freilich eher belustigte. Beinahe hätte er selbst applaudiert, meinte der Kanzler, habe die Rede doch "wirklich Unterhaltungswert" gehabt. Inhaltlich betonte der VP-Chef, dass unter seiner Kanzlerschaft die Steuerlast vor allem für kleine Einkommen massiv gesenkt worden sei und es höhere Inflationsanpassungen vor allem für Bezieher niedriger Pensionen als bei Kanzlern vor ihm gegeben habe.

Die "Hacklerregelung" jedoch sei ungerecht gegenüber jungen Menschen, gegenüber jenen, die noch vor kurzem mit Abschlägen in Pension gegangen seien und gegenüber Frauen, hätten doch Männer mit ohnehin hohen Pensionen noch etwas dazu bekommen. Daher gehöre diese abschlagsfreie Regelung beendet. Dafür gebe es den Früheinsteiger-Bonus und damit würden sich die Pensionen für die erhöhen, die schon lange gearbeitet und einen überproportionalen Anteil geleistet hätten. Dies sei ein Schritt für mehr Gerechtigkeit, von dem Männer und Frauen gleichermaßen profitieren würden.