Von der Regierungsmehrheit - plus NEOS - abgelehnt wurden Dienstagnachmittag im Nationalrat die Anträge, die auf eine Rettung der "Hacklerpension" abzielen. Die SPÖ hatte dazu einen Dringlichen Antrag eingebracht, die FPÖ in der Debatte darüber einen Entschließungsantrag. Am Freitag werden ÖVP und Grüne die Wiedereinführung der Abschläge von 4,2 Prozent bei Pensionsantritt ab 62 nach 45 Beitragsjahren und den neuen Frühstarterbonus beschließen.