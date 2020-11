Nationalrat: "Hacklerregelung"-Rettung für SPÖ "dringlich"

Sozialdemokraten mit scharfer Kritik an der Regierung

Kommenden Freitag wird der Nationalrat der "Hacklerregelung" wieder Abschläge hinzufügen. Dagegen läuft die SPÖ Sturm und hat in der heutigen Sitzung einen "Dringlichen Antrag" zur Rettung dieses privilegierten Pensionstyps für Langzeitversicherte eingebracht. Nicht nur das, die SPÖ will gar noch eine Ausweitung auf weitere Beziehergruppen und dass Heer und Zivildienst für die "Hacklerregelung" als Beitragszeiten anerkannt werden.

Antragsteller Rainer Wimmer nimmt Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) persönlich in die Ziehung: "Ein Bundeskanzler, der sich noch nie am freien Arbeitsmarkt beweisen musste, fordert die Kürzung der Pensionsleistung von Menschen, die mindestens 45 Jahre lang in das Pensionssystem eingezahlt haben", empört sich der Chef der sozialdemokratischen Gewerkschafter in der schriftlichen Begründung.

Die Abschläge von 4,2 Prozent, die bis heuer schon galten, seien sozialpolitisch nicht gerechtfertigt, findet Wimmer. Jemand der tatsächlich 45 Arbeitsjahre lang seine Beiträge in das Pensionssystem abgeführt habe, solle bei Inanspruchnahme seiner Pension, keine Abzüge haben. Dabei handle es sich doch um jene Leistungsträger, die der ÖVP immer so am Herzen lägen.

Das Argument der Koalition, dass Frauen von der "Hacklerregelung" nicht profitieren, lässt Wimmer nicht gelten. Denn die würden diese Pensionsform bald in Anspruch nehmen können, dann nämlich, wenn das Pensionsalter ab 2024 an jenes der Männer angeglichen werde. Derzeit liegt es noch bei 60 Jahren und die abschlagsfreie Langzeitversichertenpension gibt es erst ab 62.

Behandelt wird der "Dringliche Antrag" ab 15 Uhr.