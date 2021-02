Nationalrat: Mehrheit gegen Mercosur

NEOS zeigen Sympathie für Abkommen - Auch ÖVP lässt sich Tür offen

Das Mercosur-Handelsabkommen zwischen EU und Südamerika wird vom österreichischen Nationalrat zumindest gegenwärtig abgelehnt. Das hat eine entsprechende Debatte am Mittwoch gezeigt. Freilich ließen sich zumindest ÖVP und NEOS eine Hintertür offen.

Nikolaus Berlakovich gab seitens der Volkspartei zu bedenken, dass Österreich den internationalen Handel brauche. An diesem würden tausende Arbeitsplätze hängen. Daher müsse man sich Mercosur genau anschauen, dabei auch, wie es mit den Lebensmittelstandards und den ökologischen Auswirkungen aussieht.

Für die NEOS betonte ihr Abgeordneter Michael Bernhard, dass es sich um eine scheinheilige Debatte handle. Denn die umstrittenen Produkte seien bereits heute am europäischen Markt erhältlich. Für die NEOS wäre es wichtig, Barrieren abzubauen und ein Abkommen zu schließen, das sowohl für die Menschen in Europa als auch in Südamerika dienlich ist. Gelinge das nicht, könne man es noch immer ablehnen.

Für SPÖ und FPÖ legt die Formulierung einer Ausschuss-Feststellung der Koalition, wonach man Mercosur in der derzeitigen Form ablehne, nahe, dass das Abkommen am Schluss doch kommt. SPÖ-Mandatar Dietmar Keck vermutet den Versuch, eine Hintertür zu öffnen. Sein freiheitlicher Kollege Peter Schmiedlechner sprach gar von einer Blendgranate. Beide argumentierten mit der Klimaschädlichkeit des Abkommens durch weitere Regenwald-Rodungen für Anbauflächen und dem Einsatz von in Europa verbotenen Pestiziden in Brasilien.

Fast am Heftigsten war freilich die Ablehnung des türkisen Koalitionspartners. Die Grüne Klubvize Olga Vogelauer betonte: "Zu diesem Handelsabkommen wird es kein Ja geben." Man brauche in Österreich kein Billig- und kein Hormonfleisch.