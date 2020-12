Nationalrat: Parteien wollen erweitertes Begutachtungsverfahren

Auch zu Initiativantrage - Neue Einkommenskategorien

Die fünf Parlamentsfraktionen wollen künftig alle Gesetzesinitiativen, die im Nationalrat in Verhandlung stehen, einer allgemeinen Begutachtung unterziehen. Nicht nur wie bisher zu Ministerialentwürfen der Regierung, sondern auch zu Gesetzesanträgen von Abgeordneten und Ausschüssen, fertigen Regierungsvorlagen, Gesetzesanträgen des Bundesrats und zugewiesenen Volksbegehren sollen Stellungnahmen eingeholt werden.

Ein entsprechender Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung des Nationalrats wurde vergangenen Freitag eingebracht und soll - nach Durchführung einer Ersten Lesung - dem Geschäftsordnungsausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden, berichtet die Parlamentskorrespondenz.

Gemäß der Fünf-Parteien-Initiative zum Geschäftsordnungsgesetz sollen Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen solange abgegeben werden können, bis das parlamentarische Verfahren zur Gänze abgeschlossen ist - also der Gesetzentwurf entweder den Bundesrat passiert hat oder in anderer Art und Weise erledigt wurde. Sonstige Fristen sind nicht vorgesehen.

Geplant ist, die einlangenden Stellungnahmen, wie schon jetzt bei Ministerialentwürfen, auf der Parlaments-Website zu veröffentlichen - kommen sie von Privatpersonen, allerdings nur mit deren Einwilligung. Zudem besteht keine Pflicht, Stellungnahmen zu veröffentlichen, wenn diese gegen straf- oder urheberrechtliche Bestimmungen verstoßen oder mit anderen Rechtsvorschriften kollidieren, wird in den Erläuterungen festgehalten.

Auch eine weitere Änderung ist Teil des Entwurfs: Demnach sollen die Mitglieder des Immunitätsausschusses bzw. des Unvereinbarkeitsausschusses angehalten werden, sich in den jeweiligen Ausschüssen vertreten zu lassen, wenn sie selbst von einem Auslieferungsbegehren oder einer Meldung über berufliche Tätigkeiten bzw. Nebeneinkünfte betroffen sind.

Gemeinsam beantragt haben die Klubobleute außerdem eine Änderung des Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetzes. Demnach sollen die Einkommenskategorien für die Meldung von Einkünften abseits des Abgeordneten-Bezugs an die Inflation der letzten Jahre angepasst werden. In die Kategorie 1 sollen demnach künftig Einkünfte bis 1.150 Euro fallen (bisher 1.000) und in die Kategorie 5 Einkünfte über 12.000 Euro (bisher 10.000 ). Als Grenzwerte für die Kategorie 2 werden 4.000 (bisher 3.500), für die Kategorie 3 8.000 (bisher 7.000) und für die Kategorie 4 12.000 Euro (bisher 10.000) vorgeschlagen.