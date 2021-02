Nationalrat verlängert am Mittwoch diverse Corona-Hilfen

Aufstockung der Künstler-Töpfe, Ausweitung des Härtefallfonds und verlängerte Aufstockung der Notstandshilfe

Der Nationalrat am kommenden Mittwoch bietet ein recht buntes Programm: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Österreichisch-Jüdische Kulturerbegesetz, die nochmalige Aufstockung zweier Corona-Fördertöpfe für Künstler und die Ausweitung des Härtefallfonds zugunsten gewerblicher Privatzimmervermieter. Das legte die Präsidiale am Donnerstag fest. Außerdem wird die Notstandshilfe auch in den Monaten Jänner bis März auf die Höhe des Arbeitslosengeldes aufgestockt.

Die Freistellungsregelung für Schwangere in Berufen mit Körperkontakt zum besonderen Schutz vor Corona wird bis Ende Juni verlängert, auch verschiedene befristete steuerrechtliche Sonderregelungen, etwa in Bezug auf die Pendlerpauschale und die Steuerbefreiung von Ethanol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln, sollen noch bis zur Jahresmitte gelten. Außerdem haben die Koalitionsparteien konkrete gesetzliche Bestimmungen zur Verlängerung der Kurzarbeit angekündigt. Ein neues Amtssitzgesetz soll Österreich als Standort für internationale Organisationen und Konferenzen stärken.

Einige Gesetzesvorhaben können allerdings nur auf die Tagesordnung gestellt werden, wenn der Gesundheitsausschuss und ein möglicherweise stattfindender Finanzausschuss ihre für Montag anberaumten Beratungen rechtzeitig abschließen: Dabei geht es etwa um die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen für Gesundheitsberufe und Zuschüsse für Unternehmen, die auf betrieblicher Ebene Corona-Testungen durchführen. Eine Novelle zum Gesundheitstelematikgesetz soll sicherstellen, dass alle Corona-Impfungen im zentralen Impfregister eingetragen werden. Das Thema für die Aktuelle Stunde darf die SPÖ vorgeben.

Thema in der Präsidiale war auch die Forderung mehrerer Fraktionen nach einer Umstufung des Ibiza-Videos und anderer Dokumente in eine niedrigere Sicherheitsstufe. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist in dieser Frage in Kontakt mit dem Justizministerium, eine als Grundlage für die Entscheidung gestellte Anfrage an das Justizministerium sei noch nicht beantwortet.