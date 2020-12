Nationalrat: VP-Abgeordnete Kugler weist Kritik an Gebet zurück

Versammlung von Abgeordneten "mit einem persönlichen Glauben"

Unverständnis an der Kritik an der im Parlament abgehaltenen Gebetsstunde äußerte ÖVP-Abgeordnete Gudrun Kugler in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA. Es sei "unverständlich", dass in einem pluralistischen Land nicht auch eine Gebetsfeier im Advent stattfinden darf, sagte sie. "Wir sind hier nicht versammelt im Namen von Parteien, auch nicht im Namen des Parlaments oder irgendeiner Institution, sondern als Abgeordnete mit einem persönlichen Glauben."

Auch verwies Kugler darauf, dass Österreich international gesehen mit diesem Gebetskreis kein Einzelfall sei: "Es gibt weltweit rund 130 parlamentarische Gebetstreffen. Die prominentesten sind z.B. im Europäischen Parlament, bei der UNO, in den USA - dort nehmen seit über sechzig Jahren immer die Präsidenten teil, in Deutschland, im Vereinigten Königreich, Australien, in den baltischen Staaten, usw." In Österreich bestehe diese Einrichtung jetzt im vierten Jahr. "2019 konnten wir Vertreter von 20 Konfessionen im Parlament begrüßen. Ganz wichtig ist für dieses Format in allen Ländern der Welt die Überfraktionalität und Interkonfessionalität, sowie die Teilnahme von Gästen aus anderen Religionen."

Auch betonte Kugler, dass es "rund um das Parlament" "unterschiedlichste Events" gebe: "Kunst, Kultur, Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, Benefiz-Veranstaltungen, wir haben sogar ein Fussballteam. So gibt es auch für jene, die das wollen, eine Gebetsfeier."

Zur Kritik der Nichteinladung von Muslimen sagte Kugler gegenüber der "Kleinen Zeitung", sie verstehe die Aufregung nicht. Dahinter stecke keine Absicht, leider säßen derzeit keine Muslime im Parlament.

Gegenüber der APA betonte die ÖVP-Abgeordnete, Religion spiele im Leben "von sehr vielen Menschen in Österreich eine große Rolle". Sieben Millionen Österreicher seien Mitglieder einer Religionsgemeinschaft. "Darin liegt eine starke verbindende Kraft." Und Religion spiele auch in der Integration eine große Rolle, so Kugler. "Die Vielfalt der Beiträge der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften hat das auch unterstrichen. Viele haben durch die gemeinsame Gebetsfeier erstmals Kirche und Gebet von Vertretern anderer Konfessionen gesehen. Diese Vielfalt haben wir sichtbar gemacht."

Zum Unverständnis der katholische Jugend über die Nicht-Einladung, sagte Kugler, diese war "wie alle anderen Interessenten" eingeladen, zuzusehen. "Sie waren als Katholiken prominent durch Kardinal Schönborn vertreten." Von den acht aktiv mitwirkenden Religionsgemeinschaften seien keine weiteren konfessionellen Jugendvertreter nochmals eigens vertreten gewesen.