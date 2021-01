Nato-Generalsekretär: Biden freut sich auf Gipfel in Brüssel

Stoltenberg: Neuer US-Präsident "glaubt wirklich an kollektive Verteidigung und Zusammenstehen von Nordamerika und Europa"

US-Präsident Joe Biden wird nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch in diesem Jahr zu einem Gipfel des Verteidigungsbündnisses nach Brüssel kommen. Er habe bereits nach der Wahl mit Biden gesprochen und dieser habe klar zum Ausdruck gebracht, dass er sich auf das in Brüssel geplante Spitzentreffen freue, sagte Stoltenberg am Donnerstag in einem Interview mit mehreren Nachrichtenagenturen. Gemeinsam wolle man die Nato weiter stärken.

Wann das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Staaten stattfinden wird, steht nach Angaben von Stoltenberg noch nicht fest. Denkbar ist Diplomaten zufolge die Ausrichtung eines Mini-Gipfels innerhalb der nächsten Monate, aber auch ein großes Treffen erst später im Jahr.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Biden, sagte Stoltenberg am Donnerstag. Er kenne ihn als einen Mann, der wirklich an die kollektive Verteidigung und das Zusammenstehen von Nordamerika und Europa glaube.

Unter US-Präsident Donald Trump war das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und der Nato äußerst angespannt gewesen. Trump hatte ohne Rücksicht auf die Folgen mehrfach Zweifel daran geweckt, ob die USA im Ernstfall ihrer Verpflichtung zum militärischen Beistand nachkommen würden. Hinzu kamen die nicht abgesprochene Ankündigung eines Rückzugs von US-Truppen aus Deutschland und andere Alleingänge. Zum Entsetzen der Alliierten drohte Trump sogar mit dem Nato-Austritt.