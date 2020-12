Natur des Jahres 2 - Fremde Harlekine und Mops-ähnliche Fledermäuse

Reptil des Jahres ist die Zauneidechse, Weichtier des Jahres die Weinbergschnecke - BILD

Reptil des Jahres: Die Zauneidechse

Das Reptil des Jahres ist wie 2020 die Zauneidechse (Lacerta agilis). Sie wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie (ÖGH) und der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) im Amt bestätigt, um noch einmal auf ihre "drohende Gefährdung" hinzuweisen, die im "verlorenen Coronajahr" nicht genug Fokus bekommen habe. Im Vergleich zu ihren Verwandten ist sie eher stämmig, hat relativ kurze Beine und einen kräftigen Kopf. Die Männchen sind in der Paarungszeit leuchtend grün, ansonsten braun wie die Weibchen das ganze Jahr über. An der Oberseite haben sie drei weiße Linien und oft dunkle Flecken. Ab Mitte Herbst bis zum Frühling halten Zauneidechsen Winterruhe. Sie liegen gerne in der Sonne und bewohnen Heiden, Magerrasen, Sandgruben, Steinbrüche, Wald- und Straßenränder, Bahntrassen, Weinberge und naturnahe Gärten. Sie sind zwar ein "Kulturfolger", doch mittlerweile hat der Mensch für sie die Kultivierung der Landschaft zu weit getrieben: Ihre Lebensräume werden oft verbaut, zugeschüttet oder beschattet.

Weichtier des Jahres: Weinbergschnecke

Weil sie allseits bekannt ist, soll die Weinbergschnecke (Helix pomatia) als Botschafterin wie schon im Jahr 2020 als Weichtier des Jahres auf die "vielen unbekannte Welt" ihrer Stammesgenossen aufmerksam machen, so der Naturschutzbund Österreich und die Makologen (Weichtier-Experten) des Hauses der Natur in Salzburg. Aktuell hat sie sich mit verschlossenem "Winterdeckel" (Epiphragma) als Schutz vor Fressfeinden und Austrocknung einquartiert, erst wenn die Temperaturen über acht Grad Celsius steigen, wird sie ihn mit dem Fuß aufstoßen, zunächst etwas zu fressen suchen und dann einen Sexualpartner. Zwei solcher Zwitter werden einander dann mit einem "Liebespfeil" aus Kalk beschießen und einander Spermienpakete übergeben, so der Naturschutzbund. Weinbergschnecken sind mit drei Jahren ausgewachsen und werden gut doppelt so alt. Sie ernähren sich vor allem von welken Pflanzen, weshalb sie Gärtner im Gegensatz zu anderen Schnecken kaum gegen sich aufgebracht haben.

Fledermaus des Jahres: Die Mopsfledermaus

Die Mopsfledermaus (Barbastella Barbastellus) wurde von BatLife Europe zur "Fledermausart der Jahre 2020 und 2021" gewählt. In Österreich lebt sie in allen Bundesländern, weil diese Art aber in den vergangenen Jahrzehnten stark dezimiert wurde, gilt sie in Europa als bedroht. Sie bräuchte mehr Höhlen in alten Baumbeständen und Spaltenquartieren bei Gebäuden. Außerdem wurden die Zahl der Insekten, von denen sie sich ernährt, durch Schädlingsbekämpfungsmittel reduziert. Ihren Namen bekam die mit bis zu 14 Gramm schwere, mittelgroßen Fledermausart übrigens wegen ihrer gedrungenen Nase, die jener der Hunderasse "Mops" ähnelt.

Moos des Jahres: Das Sparrige Kranzmoos

Das Sparrige Kranzmoos (Rhytidiadelphus squarrosus) ist Moos des Jahres. Es wächst am besten auf häufig geschnittenen Rasenflächen und kann bei zu kurzem Schnitt und regelmäßiger Bewässerung die Oberhand über die Gräser gewinnen und Moosrasen bilden. Dies macht die Art zu einem ungeliebten Rasenunkraut. Die Naturschützer raten, keinen Privatkrieg gegen diese "im Mikroskop wunderschönen Pflanzen" zu beginnen, sondern einfach weniger zu mähen und zu gießen, damit Kräuter und Gräser auch eine Chance haben, zu wachsen.

Flechte des Jahres: Die Gewöhnliche Mauerflechte

Die in grünlich weißen Rosetten wachsende Flechte des Jahres lebt nicht nur auf Kieseln und Felsen, sondern sehr gerne auch auf Mauern, Zaunpfosten, Dachziegeln, Pflastersteinen und Asphalt, weshalb man sie "Gewöhnliche Mauerflechte" (Lecanora muralis) nennt. Sie ist nicht gefährdet, im Gegenteil, die Menschen bauen ihr quasi immer mehr Lebensraum. Sowohl das Moos als auch die Flechte des Jahres verdanken ihren Titel dem Naturschutzbund Österreich und der Bryologisch-lichenologischen Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa.

Pilz des Jahres: Der Halsband-Ritterling

Der Halsband-Ritterling (Tricholoma focale) ist laut der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft Pilz des Jahres, um darauf aufmerksam zu machen, dass er vom Aussterben bedroht ist. Sein bis zu 15 Zentimeter breiter Hut ist orangebraun bis kupferrot, der Stiel bis zu acht Zentimeter lang und halb so dick. Er schmecke mild "mehlig-gurkig", sollte aber nicht verzehrt werden, weil er Magenprobleme verursacht. Ob seiner Seltenheit sei er ohnehin zu schonen. Er braucht naturbelassene, trocken sandige Föhrenwälder, diese wurden aber in von der Forstwirtschaft gerne durch ertragreichere Fichten dezimiert, kritisieren die Pilzforscher. Deswegen kommt er in Österreich nur an wenigen Standorten in Niederösterreich und Kärnten vor, eventuell auch noch in Tirol und der Steiermark.

Nutztiere des Jahres: Die Deutsche Pute und das Krainer Steinschaf

Eine "anspruchslose Freilandpute" namens "Deutsche Pute" mit ihrem "großem gewichtigen Format" und das zutrauliche, stresstolerante und widerstandsfähige, aber so wie die Pute gefährdete "Krainer Steinschaf" wurden von ARCHE Austria zu den Nutztierrassen 2021 gekürt.

Streuobstsorte des Jahres: Die Achatzlbirne

Die "Achatzlbirne", die zwar hie und da im Lavanttal in Kärnten aber bis dato nicht via Google zu finden ist, darf sich gemäß ARGE Streuobst "Streuobstsorte des Jahres" titulieren.

Ankömmling des Jahres: Der Asiatische Harlekin-Marienkäfer

Vor allem im Herbst, wenn die Asiatischen Harlekin-Marienkäfer (Harmonia axyridis) sich ein Winterquartier suchen, kann man sich einen Eindruck verschaffen, wie viele es sind: Dann treten sie nämlich oft in riesiger Menge auf. Sie wurden in den 1980er Jahren aus ihrer Heimat Japan und China nach Europa und Nordamerika geholt, weil sie gut fünf Mal mehr Blattläuse vertilgen als die heimischen Marienkäfer. Die Harlekin-Marienkäfer haben auch bis zu vier mal im Jahr Nachwuchs, während die ursprünglich in Europa beheimateten Arten sich nur einmal jährlich vermehren. An vielen Orten in Österreich gibt es deshalb fast nur mehr die Asiatischen Harlekins. Sie treten in drei Kostümen auf: Erstens senfgelb, orangefarben oder rot entweder punktlos oder mit bis zu 21 schwarzen Punkten. Zweitens Schwarz mit zwei orangeroten Punkten. Drittens schwarz mit vier orangeroten Punkten. Der Naturschutzbund Österreich hat diese Marienkäfer zum "Neutier" (Neozoon) des Jahres ernannt, um auf den Einfluss eingeschleppter Arten auf die heimische Artenvielfalt aufmerksam zu machen.