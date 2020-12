Natur des Jahres 2021: Siebenschläfer, Wiesenknöpfe und Ritterlinge

16 verschiedene Arten wurden zu Tieren, Pflanzen, Pilzen und Ankömmlingen des Jahres 2021 gekürt, um auf Naturschutz und besondere Lebensräume aufmerksam zu machen - BILD

Baumkraxler, Kannibalen-Spinnen, ungenießbare Pilze, kleine Finken und große Blumen wurden von Wissenschaftern und Naturschützern zur "Natur des Jahres 2021" gekürt. Damit sollen ihre Gefährdung, ihr Einfluss auf andere Arten oder der Verlust von Lebensräumen in das Bewusstsein der Menschen gerückt werden. Manchmal geschieht das auch, um Pflanzen und Tiere in den Vordergrund zu stellen, deren Schönheit nur im Detail zu erkennen ist.

Tier des Jahres: Der Siebenschläfer

Der Naturschutzbund Österreich ernannte den Siebenschläfer (Glis glis) zum Tier des Jahres. Der samt Schwanz rund 30 Zentimeter lange Kletterer hat ein dichtes, graues Fell, große Augen und kleine Ohren. Er ist nachtaktiv und hält zur Zeit eingerollt und mit seinem kuscheligen Schwanz bedeckt Winterschlaf. Sein Lebensraum sind alte Buchen- und Eichenwälder, wo er Höhlen zum Wohnen und Knospen, Blätter, Beeren, Pilze, Eicheln, Bucheckern, Ahornsamen und manchmal Insekten sowie Weichtiere futtert. Gefressen wird er wiederum von Uhus, Waldkauzen, Hermelinen, Baummardern und Katzen. Er hat ein breites Repertoire an Lautäußerungen: Zirpen, Zähne-rattern, surren, quieken, fiepen und pfeifen. Er ist gefährdet, weil sein Lebensraum, nämlich gemischte Laubwälder, oft monotonen Fichtenwäldern weichen mussten und seine Gebiete oft durch Straßen- und Siedlungsbau zerschnitten werden: Bereits 50 Meter gehölzfreie Flächen sind für ihn eine Barriere, die er nicht überquert, sodass die einzelnen Populationen isoliert werden.

Blume des Jahres: Der Große Wiesenknopf

Der Große Wiesenkopf (Sanguisorba officinalis) wird bis zu 1,2 Meter hoch und seine bis zu vierzig Blüten, die man von Juli bis November sieht, können verschiedene Farben tragen, nämlich rotbraun, purpur, rosa, rot und weiß. Er wächst auf extensiv genutztem Grünland, das aber immer weniger wird, und gilt deswegen als bedroht. Um auf diese Tatsache aufmerksam zu machen, wurde er vom Naturschutzbund Österreich zur Blume des Jahres gekürt. Die klassische Heugewinnung haben die Landwirte auf seinen Standorten oft aufgegeben, weil solche Wiesen schwierig zu bewirtschaften sind und es keinen hohen Ertrag bringt. Sie wurden trockengelegt, werden intensiv beweidet oder man hat sie zu Äckern umgebrochen. Teils wurde die Bewirtschaftung auch ganz aufgegeben, woraufhin Schilf, hohe Stauden und Gehölze statt der hohen Wiesen wachsen. Wenn der Große Wiesenkopf schwindet, haben wiederum zwei Schmetterlingsarten, der Helle und der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling keine Pflanze, an der sie ihre Eier ablegen können, damit ihre später schlüpfenden Raupen sich an den Knospen laben.

Fisch des Jahres: Die Äsche

Die Äsche (Thymallus thymallus, L.) ist der Fisch des Jahres. Um die Bestände des aschgrauen Speisefisches, der zur Laichzeit ein auffälliges Kleid anlegt, steht es allerdings nicht gut, so der Österreichische Fischereiverband: "Die Rote Liste der Fische Österreichs aus dem Jahr 2007 führte die Art als gefährdet; und das Risiko, dass in Österreich die Art mittel- bis langfristig aussterben könnte, ist nach wie vor groß". Daran sind vor allem die Fragmentierung ihres Lebensraums schuld, die Erwärmung der Gewässer durch den Klimawandel, und dass sie häufig in den Mägen von Wasservögeln landen. "Für die Larven- und Jungfischstadien wirkt sich außerdem der Schwallbetrieb von Wasserkraftwerken verheerend aus", so der Fischereiverband.

Vogel des Jahres: Der Girlitz

Der Girlitz (Serinus serinus) ist als Vogel des Jahres ein "kleiner Fink mit großen Problemen", so die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich. Der Bestand des samenfressenden Gartenbewohners nahm in den vergangenen 20 Jahren um 80 Prozent ab. Vom Schnabel bis zum Schwanz misst ein Girlitz knapp zwölf Zentimeter, mit ebensowenigen Gramm Gewicht ist er der kleinste heimische Fink. Männchen sind leuchtend gelb im Gesicht, auf der Kehle und Brust, ihre Oberseite ist grünlich gestreift. Die Weibchen tragen dezentere, bräunlichere Färbung. Die Bodenversiegelung an den Stadträndern, der übertriebene Ordnungssinn in den Gärten und Grünanlagen sowie der Verlust an Brachen nehmen dem Zwerg die Nahrungsgrundlage, er bräuchte dort mehr Wildkräuter, denn er ernährt sich kaum von etwas anderem. Der Girlitz bewohnt lichte, reich strukturierte Landschaften bis rund 800 Meter Seehöhe und die österreichischen Populationen überwintern im Mittelmeerraum, meist in Italien bis Griechenland.

Spinne des Jahres: Der Zweihöcker-Spinnenfresser

Ein vampirischer Kannibale wurde von 84 Arachnologen (Spinnenforschern) aus 27 europäischen Ländern unter Leitung des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien zur Spinne des Jahres gewählt: Der Zweihöcker-Spinnenfresser (Ero furcata). Der bis zu einem halben Zentimeter lange, nicht gefährdete gelb-braun-schwarz gezeichnete Achtbeiner besucht Abends und Nächtens die Netze von anderen Spinnen und zupft dort an den Fäden, damit sie vibrieren, wie wenn sich darin ein Beutetierverfangen hat. Wenn die Netzbesitzerin dadurch angelockt wird, packt er sie, beißt sie ins Bein und saugt sie aus. Die Wissenschafter rufen dazu auf, diesen "Räuber unter den Räubern mit seiner bemerkenswerten Nahrungsbiologie" anhand von Fotos der Spinnen und ihrer Kokons zu dokumentieren, und Funde zu melden (www.naturbeobachtung.at).

Insekt des Jahres: Die Dänische Eintagsfliege

Insekt des Jahres ist die Dänische Eintagsfliege (Ephemera danica), die im geschlechtsreifen Erwachsenenstadium als Fliege zwei bis vier Tage lang lebt, dann nichts mehr isst, aber Sex hat und Eier auf der Oberfläche von Gewässern ablegt. Sie sinken zu Boden und leben dort in mehreren Larvenstadien, die Kiemen haben, sich 20 bis 30 mal häuten und Röhren in der Gewässersohle graben. Die Art ist nicht gefährdet und manchmal können in einem "synchronisierten Massenschlupf" hunderte Tiere auftauchen. Kurz vor dem Übergang vom Wasser- zum Landleben bildet sich bei der ausgewachsenen Larve zwischen alter und neuer Haut eine Luftschicht. Dadurch kann sie zur Wasseroberfläche aufsteigen. Sie häutet sich dann gleich ein zweites Mal, was einmalig in der Insektenwelt ist, so das Kuratorium von Insektenkundlern, wissenschaftlicher Gesellschaften und Einrichtungen wie dem Naturschutzbund Österreich, das die Wahl trifft. Gruppen von Männchen der gut zwei Zentimeter langen Fliegen mit über vier Zentimetern Flügelspannweite schwärmen dann an den Ufern herum, und klammern sich an jedes Weibchen, das vorbeikommt. Sie paaren sich im Flug und kurz darauf legt das Weibchen seine Eier in einem Zickzackflug wieder auf der Wasseroberfläche ab.