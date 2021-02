Nawalny - Auch Österreich fordert sofortige Freilassung

Außenpolitische Sprecherin der Grünen: Urteil werde Opposition nicht zum Schweigen bringen

Nach dem umstrittenen Urteil gegen Alexej Nawalny hat auch Österreich die "sofortige und bedingungslose Freilassung" des Kremlgegnerns gefordert. "Seine Menschenrechte und Grundfreiheiten müssen respektiert werden, genau so wie jene aller anderen Protestierenden und Medienvertreter, die in den vergangenen Tagen festgenommen wurden", schrieb das Außenministerium am Dienstagabend in englischer Sprache auf Twitter.

Scharfe Kritik am Urteil kam von der außenpolitischen Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, die von einem "Schauprozess" der Machthaber sprach, "um eine erfolgreiche oppositionelle Stimme zum Schweigen zu bringen". Weil die Justiz "als verlängerter Arm des Kreml" agiere, sei das Urteil "nicht überraschend", so Ernst-Dziedzic. Es sei aber "sicher eines, dass weder die Internationale Gemeinschaft noch die erwachte Opposition zum Schweigen bringen wird, im Gegenteil".