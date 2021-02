Nawalny - Außenministerium forderte sofortige Freilassung Nawalnys

Russlands Botschafter in Wien im Außenministerium

Nachdem Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch medial die Einladung eines russischen Vertreters angekündigt hatte, war Botschafter Dmitri Ljubinski am Donnerstagvormittag im Außenministerium in Wien. Im Gespräch sei "sehr offen und deutlich" Österreichs Position in Grundrechtsfragen kommuniziert worden, erklärte der APA eine Sprecherin des österreichischen Außenamts.

"Es wurde erneut die sofortige Freilassung von Alexej Nawalny und die Wahrung internationaler Standards zu Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit gefordert, zu denen sich auch Russland verpflichtet hat", informierte die Sprecherin. Insbesondere sei dabei auf die Notwendigkeit der Einhaltung von Grundrechten wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingefordert worden, referierte sie.

Der Sprecher der russischen Botschaft wollte am Donnerstagnachmittag auf APA-Nachfrage das Gespräch nicht kommentieren. Botschafter Ljubinski hatte jedoch bereits am Mittwochabend in der russischen Nachrichtenagentur TASS erklärt, dass er keine Grundlage sehe, mit Wien das Gerichtsurteil im Fall Nawalny zu erörtern. Gleichzeitig hatte er sich darüber beklagt, dass Schallenberg die Einladung in das Ministerium in einem Interview im Ö1-Mittagsjournal bekannt gemacht habe und die russische Botschaft darüber zunächst nicht direkt kontaktiert worden sei.