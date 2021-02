Nawalny-Demos - Russland sah schärferes Polizeivorgehen auch in Wien

Österreich als eines der "traurigen Beispiele" im Westen

Ein Vertreter Russlands hat am Donnerstagabend beim Ständigen Rat der OSZE in Wien die Behördenreaktionen auf die jüngsten Demonstrationen in zahlreichen russischen Städten als gerechtfertigt und rechtsstaatlich verteidigt. Er sprach von noch schärferem Vorgehen im Westen und illustrierte seine These unter anderem mit dem Polizeieinsatz gegen Demonstranten in Wien am 31. Jänner.

Ein schärferes Vorgehen mit Wasserwerfern, Gummigeschoßen und Schusswaffen gegen Demonstranten sei nicht die Handschrift russischer Behörden, sondern eher jener in Nordamerika und Europa, erklärte Diplomat Wladimir Scheglow. Auch verwies er auf im Westen praktizierte "extrem hohe Verwaltungsstrafen für die Teilnahme an nicht erlaubten Demonstrationen".

Als eines von "traurigen Beispielen" der vergangenen Woche erwähnte er neben Frankreich, Polen, Belgien und den Niederlanden auch Österreich: "Proteste mit vielen tausenden Teilnehmern fanden am 31. Jänner hier in der Stadt statt. Die Polizei führte harte Festnahmen durch und drängt Demonstranten ab. Nach Angaben des österreichischen Innenministeriums wurden 2.000 Verwaltungsstrafen ausgesprochen und 13 Personen festgenommen."

In Russland selbst habe die Polizei indes im Rahmen vorgeschriebener Prozeduren agiert, erläuterte Scheglow. Es seien sogar medizinische Masken und heißer Tee an Demonstranten verteilt worden. Einzelne Exzesse der Behörden seien zwar festgestellt worden, doch ein prominenter Moskauer Menschenrechtsexperte habe keine "brutale Polizeigewalt" beobachtet, schilderte er. Die Behörden gingen allen Beschwerden von Demonstranten nach und die Schuldigen würden im Rahmen der Gesetze bestraft, Russland sei schließlich ein Rechtsstaat.

Der Diplomat vermied es gleichzeitig, konkrete Zahlen zum Ausmaß der aktuellen Festnahmen in Russland selbst zu nennen: Laut dem russischen Fachmedium OWD-Medium waren zuletzt im Zusammenhang mit Demonstrationen, mit denen der inhaftierte Oppositionspolitiker Alexej Nawalny unterstützt wurde, zumindest 11.000 Menschen festgenommen worden. Viele von ihnen waren anschließend auch zu Verwaltungsarrest verurteilt worden.