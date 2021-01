Nawalny - EU-Außenminister besprechen Vorgehen gegen Russland

Treffen am Montag in Brüssel ohne Schallenberg - USA, Migration, Gasstreit mit der Türkei und Iran-Atomabkommen auf Agenda

Bei ihrem ersten Treffen heuer wollen die EU-Außenminister am Montag in Brüssel eine breite Palette an Themen besprechen. Allen voran soll es nach der Inhaftierung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny erste Beratungen über mögliche Sanktionen wie Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gegen Verantwortliche für das Vorgehen gegen den Kremlkritiker geben. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird durch EU-Botschafter Nikolaus Marschik vertreten.

Eine Entscheidung über etwaige Sanktionen wird laut EU-Diplomaten aber vermutlich erst fallen, wenn Nawalny längerfristig in Haft gehalten werden sollte. Eine Entscheidung der russischen Justiz darüber wird frühestens am 29. Jänner erwartet. Für dieses Datum ist das nächste Gerichtsverfahren gegen Nawalny angesetzt. Österreich kritisierte die Vorgehensweise gegen den russischen Oppositionellen scharf.

Weiter im Raum stehen auch Sanktionen gegen die Türkei. Im Konflikt um Erdgas in der Ägäis werfen die EU-Staaten Griechenland und Zypern der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgas zu suchen, die nur von ihnen ausgebeutet werden dürfen. Nach Lesart Ankaras gehören die erkundeten Gebiete hingegen zum türkischen Festlandsockel. Zuletzt hatten Griechenland und die Türkei angekündigt, am kommenden Montag erstmals seit 2016 wieder Sondierungsgespräche zur Überwindung ihrer Differenzen aufzunehmen.

Die transatlantischen Beziehungen stehen ebenfalls auf der Tagesordnung der EU-Außenminister. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden hofft die EU auf eine Entspannung ihrer Beziehung zu den USA. Der Demokrat versprach in seiner Antrittsrede: "Wir werden unsere Bündnisse reparieren und mit der Welt zusammenarbeiten". In diesem Zusammenhang erörtern die EU-Außenminister auch die Zukunft des Iran-Atomabkommens, das die USA unter US-Präsident Donald Trump aufgekündigt hatten.

Über die Situation rund um das Flüchtlingslager Lipa in Bosnien-Herzegowina will EU-Außenbeauftragter Josep Borell informieren. Das Lager nahe der bosnischen Stadt Bihac war kurz vor Weihnachten von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) geräumt worden, weil die bosnischen Behörden es nicht winterfest gemacht hatten. Die rund 1.700 Migranten blieben zeitweise bei winterlichen Bedingungen unter freiem Himmel. Die Situation vor Ort verbesserte sich laut Angaben der EU-Kommission nur "leicht".

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch Gespräche zu COVAX - die Organisation Covid-19 Vaccines Global Access, soll einen weltweit gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten - sowie die Situation in Hongkong und die Beziehungen zu Japan.