Das Flugzeug mit dem Kremlgegner Alexej Nawalny an Bord ist vom Moskauer Flughafen Wnukowo auf den größeren russischen Hauptstadt-Airport Scheremetjewo umgeleitet worden. Es landete dort am Sonntagabend. Die Maschine der Fluggesellschaft Pobeda war in Berlin gestartet, kreiste kurz vor der geplanten Landung über dem Flughafen Wnukowo und änderte dann den Kurs. Der Oppositionelle Ilja Jaschin sprach von einer "hysterischen Reaktion" des Machtapparats.