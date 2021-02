Nawalny - Litauen erwartet Konsens zu EU-Sanktionen gegen Russland

Außenminister Landsbergis: "Sollten automatisch und ohne größeren Widerstand der europäischen Minister in Kraft treten"

Nach dem Urteil gegen Kremlgegner Alexej Nawalny geht Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis von einem breiten Konsens innerhalb der EU über neue Sanktionen gegen Russland aus. "Ich glaube, da eine echte Haftstrafe schon verhängt worden ist, sollten die Sanktionen praktisch automatisch und ohne größeren Widerstand der europäischen Minister in Kraft treten", sagte er am Mittwoch im litauischen Radio.

Wegen der Inhaftierung Nawalnys werden in der EU bereits seit dem vergangenen Monat neue EU-Strafmaßnahmen gegen Russland diskutiert. Sollte es wider Erwarten Vorbehalte geben, könnte Litauen unabhängig von der EU nationale Sanktionen verhängen, sagte Landsbergis.

Nawalny war am Dienstag von einem Gericht in Moskau zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Ihm werden aber noch ein mehrmonatiger Hausarrest und Haftzeiten angerechnet, so dass seine Anwälte von zwei Jahren und acht Monaten im Straflager ausgehen. Nach Darstellung der Richterin hatte Nawalny mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen. Das Verfahren gegen Nawalny steht als politisch motiviert in der Kritik.

Litauen hatte sich - wie auch Estland und Lettland - bereits vor dem Gerichtsurteil für einen harten Kurs gegen Moskau ausgesprochen. "Einige Länder hatten vorgeschlagen, abzuwarten, ob wirklich eine echte Haftstrafe verhängt wird", sagte Landsbergis. "Meiner Meinung nach war es keine gute Entscheidung, da Russland keine Anzeichen machte, dass es beabsichtige, Nawalny freizulassen."

Auch Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda rief die EU und die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Das Urteil gegen Nawalny sei ein Vergehen gegen Menschenrechte und demokratische Werte. "Der stalinistische Ansatz "kein Mensch, kein Problem" wird in Russland immer noch angewendet", schrieb er auf Twitter.