Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach seiner Rückkehr nach Russland in Moskau festgenommen worden. Das berichtete ein Rechtsanwalt am Sonntag. Die russischen Behörden bestätigten die Festnahme. Fünf Monate nach seiner Vergiftung in Sibirien war Nawalny am Sonntagabend nach Russland zurückgekehrt. Die russischen Behörden hatten den Flug zuvor überraschend umgeleitet und ließen die Maschine aus Berlin auf dem Hauptstadt-Airport Scheremetjewo landen.