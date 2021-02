Nawalny - Russischer Journalist muss wegen Kundgebung ins Gefängnis

Er hatte auf Twitter eine scherzhafte Nachricht weitergeleitet, aus der das Datum und die Uhrzeit der Demonstration hervorging

In der Anklageschrift, die seine Anwälte zugänglich machten, wird Smirnow vorgeworfen, eine Kundgebung für Nawalny am 23. Jänner organisiert zu haben. Er hatte auf Twitter eine scherzhafte Nachricht weitergeleitet, aus der das Datum und die Uhrzeit der Demonstration hervorging.

Die russische Journalisten- und Mediengewerkschaft forderte die Freilassung Smirnows und bezeichnete das Urteil als "rechtswidrig, absurd und beschämend". Die Polizei hatte Smirnow vergangene Woche unter dem Verdacht festgenommen, an der Kundgebung am 23. Jänner teilgenommen zu haben. Seit der Verhaftung Nawalnys kurz nach seiner Rückkehr nach Moskau am 17. Jänner gab es landesweit Kundgebungen für seine Freilassung.

Am Dienstag wurde Nawalny zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt, die wegen schon verbüßten Hausarrests zwei Jahre und acht Monate Gefängnis für Nawalny bedeutet. Das Urteil hatte international Kritik sowie Proteste in Russland ausgelöst, bei denen laut der Beobachtergruppe OVD-Info mehr als 1.400 Personen festgenommen wurden. Russland rechtfertigte am Mittwoch das harte Vorgehen der Polizei mit der Begründung, dass illegale Proteste aufgelöst werden müssten.