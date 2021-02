Nawalny - Sanktionen für protestierende Lektoren und Studierende

Wiener CEU unterstützte verhaftete Absolventin, Moskauer WSE feuerte sie

Die Central European University (CEU) in Wien hat am Dienstag Unterstützung für ihre Absolventin Anna Wellikok artikuliert, die in Moskau für das Teilen einer Twitter-Kurzmeldung zu 14 Tagen Arrest verurteilt worden war. Wellikoks Moskauer Uni WSE stornierte indes mit sofortiger Wirkung einen Lehrauftrag der Russin. Auch demonstrierenden Studierenden droht derzeit in ganz Russland der Rauswurf.

"Wir sind überzeugt, dass die Bürger Russlands das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit haben", hieß in der Erklärung, die vom CEU-Präsidenten und Rektor, Michael Ignatieff, sowie dem Vorstand der Abteilung für politische Wissenschaften, Zoltan Miklosi, unterzeichnet wurde. Sie appellierten an russische Behörden, Wellikok freizulassen und versicherten der studierten Politikwissenschafterin die Unterstützung ihrer Alma Mater.

Wellikok war am Samstag von einem Moskauer Bezirksgerichts in einem von hunderten Schnellverfahren zu zwei Wochen Verwaltungsarrest verurteilt worden, weil sie eine Demonstration zur Unterstützung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny organisiert und damit am 23. Jänner zu Behinderungen für Fußgänger sowie bei der Zugänglichkeit von Verkehrsinfrastruktur gesorgt haben soll. Nach eigenen Aussagen wurde der Wissenschafterin, die privat mit einem engen Nawalny-Mitstreiter liiert ist, jedoch lediglich das Teilen einer Kurzmeldung auf Twitter vorgeworfen, in der ohne konkretes Datum und Ort aufgefordert wurde, keine Angst vor Demonstrationen zu haben.

Vor ihrer verwaltungsrechtlichen Verurteilung war Wellikok zudem als Zeugin in einem neuen Strafverfahren vernommen worden, in denen Mitarbeiterin und teils prominente Sympathisanten des inhaftierten Oppositionspolitikers die Verbreitung von Coronavirus-Infektionen vorgeworfen wird. Beobachter wie die Moskauer Politikwissenschafterin Jekaterina Schulman sehen dieses Verfahren als Werkzeug, das die Verhängung von Hausarrest über Kreml-Kritiker sowie wiederkehrende Hausdurchsuchungen ermöglicht. Eine Verurteilung würde dabei gar nicht angestrebt werden, kommentierte Schulman im liberalen Radiosender "Echo Moskaus".

Neben der CEU reagierte aber auch Wellikoks zweite Alma Mater, die "Höhere Schule für Wirtschaft" (WSE) in Moskau, auf ihre Verurteilung. Die staatliche Eliteuniversität, die bereits im vergangenen Sommer mit der Entlassung Kreml-kritischer Professoren und Dozenten Schlagzeilen geschrieben hatte, stornierte bereits Montag mit sofortiger Wirkung einen Lehrauftrag Wellikoks. Angesichts ihrer Haft könne sie Anfang Februar geplante Vorlesungen nicht abhalten und eine Verschiebung sei angesichts des dichten Stundenplans nicht möglich, begründete die WSE-Presseabteilung.

Abgesehen von Lehrenden drohte zuletzt aber auch politisch engagierten Studierenden in ganz Russland Ungemach. In zahlreichen Medienberichten war von einem zunehmenden politischem Druck auf die Studentenschaft die Rede, einzelne Fälle von Exmatrikulationen schrieben landesweite Schlagzeilen. "Ich habe die diesbezüglichen Erlässe mit Schmerzen im Herz unterzeichnet. Ich fühle bei jeder oder jedem von ihnen mit", verkündete der Kreml-nahe Rektor der Universität des südrussischen Astrachan, Konstantin Markelow, Ende vergangener Woche die Exmatrikulation dreier Studenten. Diese waren zuvor für ihre Demonstrationsteilnahmen zu Verwaltungsstrafen verurteilt worden.

