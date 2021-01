Nawalny und der "Putin-Palast"

Enthüllungen zu angeblichem Luxus-Anwesen des Präsidenten sorgen für Aufsehen - GRAFIK

Es ist die umfangreichste Recherche, die der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und sein Team jemals geleistet haben: In einem Video, das inzwischen rund 90 Millionen Mal angeklickt wurde, wirft der inhaftierte Oppositionelle dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, Besitzer eines durch Bestechungsgelder finanzierten Luxuspalasts zu sein. Der Kreml hat die Vorwürfe rund um das opulente Anwesen an der Schwarzmeerküste nahe Gelendschik als Lügen zurückgewiesen.

Alte Anschuldigungen

Nawalny und sein Team sind nicht die Ersten, die Putin mit dem "geheimen Palast" in Verbindung bringen. 2010 berichtete bereits der Geschäftsmann Sergej Kolesnikow von angeblich veruntreuten Geldern, mit denen das enorme Anwesen finanziert worden sei. Ein Mitarbeiter Putins habe ihn kontaktiert und gebeten, einen Teil der Spenden reicher Oligarchen für Krankenhaus-Projekte über seine Firma Petromed in einen undurchsichtigen Investmentfonds umzuleiten, erklärte Kolesnikow damals.

Vor seinen Enthüllungen setzte sich der Geschäftsmann vorsichtshalber ins Ausland ab. Er veröffentlichte Unterlagen und Verträge und rief den damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew in einem offenen Brief auf, gegen die Korruption vorzugehen. Doch die Behörden stritten die Vorwürfe ab, und Kolesnikows Vorstoß verlief im Sande. In den folgenden Monaten knöpften sich mehrere Medien den "Putin-Palast" vor und fanden Anzeichen für Veruntreuung, doch schon bald geriet die Angelegenheit in Vergessenheit.

Prunk und Pracht

Die Nawalny-Recherche legt im Detail die Opulenz des 17.700 Quadratmeter großen Luxusanwesens mit seinen zehn Gästezimmern dar. Das Gelände, das 39 Mal so groß ist wie Monaco, umfasst ein Amphitheater, eine Kirche, Weinberge, eine Eishockey-Arena und ein Casino. Ein gigantischer Tunnel führt zum Strand hinunter, in den angrenzenden Gewässern ist laut Nawalny das Fischen verboten und über dem gesamten Gelände herrscht Flugverbot.

Die Möbel sind Maßanfertigungen, allein die italienischen Klobürsten kosten demnach 700 Euro pro Stück. Der Kreml-Kritiker, der Putin vorwirft, von Reichtum und Luxus "besessen" zu sein, schätzt die Baukosten für den Komplex auf 100 Milliarden Rubel (1,12 Milliarden Euro).

Ein Oligarchen-Geschenk?

Finanziert wurde der Prunk-Palast Nawalny zufolge durch Unternehmen, die in Verbindung mit Putin-Vertrauten stehen. Der Chef des Ölkonzerns Rosneft, Igor Setschin, der milliardenschwere Geschäftsmann Gennadi Timtschenko und der Hauptaktionär der Rossija-Bank, Juri Kowaltschuk, werden in diesem Zusammenhang genannt.

Die Gelder sollen aus Scheinverträgen und Machenschaften stammen, in die mehrere staatliche Unternehmen verwickelt seien - unter anderem der von Nikolai Tokarew geleitete Pipeline-Betreiber Transneft. Tokarew ist ein alter Bekannter Putins, die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim KGB.

Nawalny und sein Team sprechen in ihrem Enthüllungsvideo von der "größten Bestechung der Geschichte". Sie räumen allerdings auch ein, dass in den Unterlagen Putins Name kein einziges Mal auftaucht. Auch die in dem Video gezeigten Aufnahmen der Innenräume sind keine Fotos, sondern Rekonstruktionen anhand von Dokumenten.

Putin dementiert höchstpersönlich

Angesichts des enormen Erfolgs des Videos, das wohl mit dazu beitrug, dass am vergangenen Samstag zehntausende Russen gegen die Regierung auf die Straße gingen, wies Putin am Montag die Vorwürfe höchstpersönlich zurück. "Nichts von dem, was hier als mein Besitz aufgeführt wird, gehört mir oder meinen engen Verwandten", sagte Putin über das Video. Wem das Luxus-Anwesen allerdings gehört und ob der Präsident es kennt, darüber schweigt sich der Kreml bisher aus.

