NEOS haben einen neuen Landessprecher für die Auslandsösterreicher

Martin Wallner kämpft für die Doppelstaatsbürgerschaft

Der in Austin, Texas, lebende IT-Projektmanager Martin Wallner ist neuer Landessprecher der NEOS - und zwar für das "zehnte Bundesland", die Auslandsösterreicher. "NEOS bleiben die einzige starke Stimme" für diese mehr als eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher, betonte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger Dienstag in einer Aussendung. Das sei besonders in Zeiten von Einreisebeschränkungen und geschlossenen Grenzen - wegen der Corona-Pandemie - wichtig.

Wallner, der sich seit 15 Jahren für Auslandsösterreicher einsetzt, wurde bei einer Mitgliederversammlung der pinken Landesgruppe "NEOS X" - also jener des "zehnten Bundeslandes" - zum Nachfolger von Thomas Altmann gewählt. Ein besonderes Anliegen ist ihm, "dass Österreich die restriktive Haltung zu Doppelstaatsbürgerschaften endlich ändert". Die derzeitigen Regelungen gingen an der Lebensrealität vieler Menschen im In- und Ausland völlig vorbei.