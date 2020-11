Nils Grund ist Landesvorsitzender der JUNOS

Die NEOS-Jugendorganisation JUNOS ist nun auch im Burgenland vertreten. Beim digital abgehaltenen Gründungskonvent wurde am Sonntag laut einer Aussendung Nils Grund zum Landesvorsitzenden gekürt. Der 20-Jährige war bei der NEOS-Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag auch in den Landesvorstand der Pinken gewählt worden.