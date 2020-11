NEOS: Türkis-grünes Budget bildet keinen Weg aus der Krise ab

Kritik an "No-Future-Paket" - Ruf nach sofortigen Gesamtplan für Coronahilfen und längerfristiger Perspektive - Homeoffice-Regeln beschleunigen

Die NEOS fordern von der türkis-grünen Regierung ein Gesamtkonzept für Wirtschaftshilfen in der Coronakrise. Der Budgetentwurf der Regierungsparteien zeige "keinen Weg aus der Krise und ist daher ein No-Future-Paket", kritisierte Budgetsprecherin Karin Doppelbauer. Es brauche gerade jetzt ein Budget das "smart" investiere, entlaste und die nötigen Wirtschaftshilfen abbilde. Die Pinken brachten daher einen Antrag mit sieben Punkten für Wirtschaftshilfen im Parlament ein.

Darin finden sich viele Punkte, die die kleinste Oppositionspartei schon länger trommelt, auf die die Regierung bisher aber nach den Worten von NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn nicht eingegangen ist. Der entsprechende Antrag wurde auch bereits abgelehnt. "In den nächsten vier Monaten geht es aber um alles", sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Das "erratische Agieren der Bundesregierung" müsse ein Ende haben.

Schellhorn kritisierte, dass sich Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in seinem Wien-Wahlkampf wohl mit der EU-Kommission "mit seinem EU-Bashing" wohl in etwas hineingeritten habe - Stichwort: Hilfsdeckelung bei 800.000 Euro. Es gehörten aber alle EU-Rahmen voll ausgeschöpft. Hier gehe es um einen Verlustausgleich (EU-Artikel 107(2)(b)) etwa für Dezember, damit Betriebe überhaupt bilanzieren könnten. "Wir müssen Insolvenzen verhindern."

Es geht um jenen Artikel, der Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind, ermöglicht. "Unternehmen, die behördlich geschlossen werden, wissen, dass sie für diese Zeit mit einem Verlustausgleich rechnen können", heißt es dazu im abgelehnten NEOS-Antrag.

Einer der pinken Punkte dreht sich auch um eine raschere - praktisch umgehende - Umsetzung von neuen Homeoffice-Regeln, "wenn wir nicht in einen dritten Lockdown hineingehen wollen", so Schellhorn. Arbeits- und Steuerrecht und Sozialversicherungspunkte gehörten dahingehend geändert, eine virtuelle Arbeitsinspektion ermöglicht, Betriebsvereinbarungen gestärkt.

Auch für einen etwaigen Ausfall der Wintersaison müsse sofort vorgesorgt werden, so Schellhorn. Hilfszusagen für die Zeit bis Jahresende sollten am besten noch heute erfolgen - mit Verlängerungsperspektive bis Juni 2021. Da sich ein nahezu kompletter Ausfall des heurigen Wintertourismus abzeichne, bräuchte es ein effektives Moratorium ("Freeze-Lösung"), um eine große Pleitewelle zu vermeiden. Als Indikatoren sollten die Entwicklung der Infektionszahlen samt Prognosen, aufrechte Reisebeschränkungen bzw. Quarantäneauflagen innerhalb der EU-Staaten sowie die Entwicklung der Buchungslage herangezogen werden. "Die Regierung muss Betrieben einen 'Winterschlaf ermöglichen, damit sie zusperren können und gleichzeitig einen Rettungsschirm erhalten, in dem alle Abgaben, Zins und Kreditzahlungen eingefroren werden", so Schellhorn.

Beim Fixkostenzuschuss 2 solle bis zum Jahresende klar sein, wie mit Verlusten und Schließungen umgegangen wird. Unternehmen brauchten auch Klarheit, wie die Verluste seit dem ersten Lockdown cash-wirksam kompensiert werden, wenn ihnen Aufträge weggebrochen sind. Der Fixkostenzuschuss solle sowohl für den Lockdown-Fall als auch für den Nicht-Lockdown-Fall wirken. Es würden sich zwar je nach Lockdown die beihilfenrechtlichen Möglichkeiten ändern, aber für Firmen müssten der Behördenweg und das Instrument die selben bleiben.

Die NEOS fordern auch ein neues Insolvenzrecht in dem es mehr um das Sanieren als ums Schließen gehen solle. Dauerbrenner der Pinken bleiben eine langfristige Senkung der Abgabenlast, eine Reform der Gewerbeordnung und unter anderem auch die Einführung einer GmbH Zero.

Der laufende Lockdown-Umsatzersatz von 80 Prozent helfe zwar einigen Branchen, sagte Schellhorn. "Es handelt sich um ein Pflaster. Ein Pflaster das aber über eine klaffende Fleischwunde gelegt wird." Er forderte vehement einen Gesamtplan von ÖVP und Grünen ein, die "nur glaubt, alles getan zu haben. Aber es reicht bei weitem nicht aus." Notwendig sei Planbarkeit, auch wenn diese schwierig herzustellen sei. "Es braucht wenigsten eine klare Ansage, wohin der Weg geht." Antworten, wie es in den Dezember gehen solle, brauche es "heute oder morgen". In vielen Branchen könne nämlich nicht über Nacht aufgesperrt werden, denke man etwa an Gastronomie-Zulieferer und Zulieferer auch in anderen Bereichen.

Doppelbauer kritisierte am Budget weiters, dass sich "keine notwendige Pflegereform und keine notwendige Pensionsreform" darin finde. Auch mit "doppelten und dreifachen Förderungen" werde nicht aufgeräumt: "Das können wir uns nicht leisten." Reformen beim Finanzausgleich seien "auf 2025 vertagt" worden. Schellhorn kritisierte unter anderem auch, dass Buchläden derzeit nicht kontaktlos verkaufen dürften, während andererseits alle das Abfließen von Kaufkraft an internationalen Online-Giganten thematisierten.