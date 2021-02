Nepal: Menschenketten gegen Parlamentsauflösung

Rücktritt von Premierminister Khadga Prasad Sharma Oli gefordert

Tausende Menschen in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu haben Menschenketten gebildet und sich an den Händen gehalten, um gegen die Auflösung ihres Parlaments zu protestieren. Laut den Veranstaltern von der zerstrittenen kommunistischen Regierungspartei waren knapp 7.000 Demonstrantinnen und Demonstranten am Donnerstag beteiligt. Sie forderten auch den Rücktritt von Premierminister Khadga Prasad Sharma Oli.

Seit Wochen gibt es in dem kleinen, armen Land im Himalaya immer wieder Proteste der zwei Fraktionen der Partei - für und gegen den Premier, den Präsidenten und die Auflösung des Parlaments.

Präsident Bidya Devi Bhandari hatte das Parlament im Dezember auf Wunsch des Premierministers aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen im Frühjahr freigemacht. Premierminister Khadga Prasad Sharma Oli, der 2017 einen haushohen Wahlsieg eingefahren hatte, hofft, mit Neuwahlen seine Position stärken zu können.

Seine regierende Kommunistische Partei wurde zuletzt von internen Machtkämpfen erschüttert. So hat Oli den Antrag zur Parlamentsauflösung gegen Teile seiner eigenen Partei und der Opposition durchgesetzt. Damit war auch ein mögliches Misstrauensvotum vom Tisch und die Partei spaltete sich zwei Teile. Drei frühere Premierminister von Olis eigener Partei sowie Oppositionspolitiker sagen, dass sein Vorgehen gegen die Verfassung verstoße.