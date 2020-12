Nepals Präsident löst Parlament auf

Weg für Neuwahlen freigemacht

Nepals Präsident Bidya Devi Bhandari hat das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen in dem Himalaya-Land freigemacht. Diese sollen in zwei Wahlgängen am 30. April und am 10. Mai 2021 stattfinden, wie das Präsidentenbüro am Sonntag mitteilte. Der Staatschef entsprach damit einer Empfehlung von Premierminister Khadga Prasad Sharma Oli, dessen regierende Kommunistische Partei zuletzt von internen Machtkämpfen durchgerüttelt wurde.

Oli hatte den Antrag gegen lautstarke Kritik aus der Opposition und auch von Teilen seiner eigenen Partei durchgedrückt. Der Regierungschef, der 2017 einen haushohen Wahlsieg eingefahren hatte, hofft, damit seine Position in einem parteiinternen Machtkampf zu stärken. Er glaubt, das Volk hinter sich zu haben. Mit der Auflösung des Parlaments ist ein mögliches Misstrauensvotum vom Tisch. Verfassungsexperten sehen aber in Olis Vorgehen einen Verstoß gegen die Verfassung von 2015.