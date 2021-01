Nervenaufreibende Wochen in den USA seit dem 3. November

Auch nach der Präsidentschaftswahl kommt das Land nicht zur Ruhe

Die US-Präsidentschaftswahl ist schon über zwei Monate her. Das Land ist aber mehr denn je in Aufruhr. Eine Chronologie der nervenaufreibenden Ereignisse seit der Wahl:

3. November

Amerika wählt. In der Nacht ruft der amtierende Präsident Donald Trump sich zum Sieger aus, obwohl der Wahlausgang in vielen US-Staaten noch nicht feststeht. Nachdem mehrere Staaten mit knappem Ergebnis letztlich einen Sieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden vermelden, spricht der Republikaner im Weißen Haus von angeblichem Wahlbetrug, verlangt einen Stopp der laufenden Stimmauszählung und kündigt an, bis vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen.

7. November

Die großen US-Sender rufen Biden zum Sieger der Wahl aus. Trump erkennt das nicht an und kündigt weitere Klagen an. Biden verspricht in seiner Siegesrede eine Versöhnung der US-Bürger.

9. November

Trump entlässt seinen Verteidigungsminister Mark Esper.

10. November

Biden bezeichnet Trumps Verhalten als "Peinlichkeit".

15. November

Erstmals deutet Trump einen Wahlsieg Bidens an: "Er hat gewonnen, weil die Wahl manipuliert war", schreibt der Präsident auf Twitter - nimmt diese Aussage aber später zurück.

19. November

In einer bizarren Pressekonferenz erhebt Trumps Anwalt Rudy Giuliani teils wirre Betrugsvorwürfe. Derweil bestätigt eine Neuauszählung aller Stimmen Bidens knappen Sieg in Georgia. Die Stimmen werden später noch ein weiteres Mal ausgezählt und zertifiziert.

23. November

Biden nominiert seinen langjährigen Berater Antony Blinken als neuen Außenminister. Am selben Tag wird Bidens Wahlsieg im Bundesstaat Michigan zertifiziert. Trump hatte in Gesprächen mit Wahlverantwortlichen und Landespolitikern versucht, die Zertifizierung zu verzögern.

24. November

Auch Pennsylvania, wo das Trump-Lager mit zahlreichen Klagen gescheitert war, zertifiziert Bidens Wahlsieg.

25. November

Trump begnadigt seinen in die Russland-Affäre verstrickten früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn.

1. Dezember

Trumps Justizminister Bill Barr weist die Wahlbetrugsvorwürfe klar zurück.

8. Dezember

Der Oberste US-Gerichtshof weist eine Klage des Trump-Lagers zur Wahl in Pennsylvania ab.

11. Dezember

Der Supreme Court bereitet Trump eine weitere Niederlage: Die Verfassungsrichter weisen eine Klage des konservativ regierten Bundesstaates Texas gegen die Wahlergebnisse in vier Bundesstaaten zurück.

14. Dezember

Landesweit geben die 538 Wahlleute des sogenannten Electoral College ihre Stimmen ab. Biden erhält die Mehrheit.

1. Jänner

Der Kongress überstimmt erstmals per Zwei-Drittel-Mehrheit ein Veto von Trump und verabschiedet so das Verteidigungsbudget.

2. Jänner

Mehrere republikanische Senatoren kündigen Widerstand gegen die Bestätigung von Bidens Wahlsieg an. Auch etwa hundert Abgeordnete der Republikaner im Repräsentantenhaus wollen Biden die Anerkennung verweigern.

3. Jänner

In Washington wird der neu gewählte Kongress vereidigt. Der Mitschnitt eines Telefonats von Trump mit dem Wahlleiter von Georgia, Brad Raffensperger, wird bekannt. Darin forderte Trump von Raffensperger, genug Stimmen zu "finden", um Biden doch noch den Wahlsieg zu entringen. Zudem warnen alle zehn lebenden Ex-Verteidigungsminister des Landes vor einem Einsatz des Militärs im Streit um die Wahl.

5. Jänner

Bei der Stichwahl um zwei Senatssitze in Georgia gewinnen die Demokraten beide - und damit de facto die Mehrheit im bisher von den Republikanern dominierten Senat. Da Bidens Demokraten auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, kann der künftige Präsident nun auf eine rasche Umsetzung seiner Politik hoffen.

6. Jänner

Der Kongress kommt zusammen, um den Wahlsieg von Biden endgültig zu bestätigen. Trump hält vor der Sitzung eine hetzerische Rede vor tausenden Anhängern in Washington und ruft sie zum Marsch auf das Kapitol auf. Militante Trump-Unterstützer dringen daraufhin gewaltsam ins Kapitol ein, Abgeordnete müssen flüchten, erst nach Stunden bringen Polizei und Nationalgarde die Lage unter Kontrolle. Fünf Menschen kommen ums Leben, darunter ein Polizist. Die Demokraten sind entsetzt und sprechen von "Putschversuch" und "Aufruhr".

7. Jänner

Erst am Tag nach der Kapitol-Erstürmung verurteilt Trump die Gewalt. Mehrere seiner Minister treten zurück.

8. Jänner

Die Demokraten fordern Trumps Rücktritt, dem sie vorwerfen, die Demonstranten aufgestachelt zu haben. Andernfalls soll Vizepräsident Mike Pence den 25. Verfassungszusatz anwenden und Trump absetzen. Auch ein Amtsenthebungsverfahren im Kongress drohen sie an. Twitter sperrt dauerhaft Trumps Account.

11. Jänner

Die Demokraten legen im Repräsentantenhaus die Impeachment-Anklage wegen "Anstiftung zum Aufruhr" vor.

12. Jänner

Trump warnt, das Amtsenthebungsverfahren schüre "riesige Wut" und sei "absolut lächerlich". Pence lehnt die Absetzung Trumps über den Verfassungszusatz ab.

13. Jänner

Das Repräsentantenhaus beschließt mit den Stimmen der Demokraten und von zehn Republikanern das Impeachment. Im und um das Kapitol sind bereits hunderte bewaffnete Angehörige der Nationalgarde stationiert, da neue gewalttätige Proteste bis zur Amtseinführung von Biden am 20. Jänner befürchtet werden.