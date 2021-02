Nestlé erhöht Anteil an Tierklinikbetreiber IVC

L'Oreal-Großaktionärin will Anteile nicht an Nestle verkaufen Die französische Milliardärin und L'Oreal- Großaktionärin Liliane Bettencourt ist Spekulationen über einen Verkauf ihrer Anteile am Kosmetikkonzern an Nestle entgegengetreten. "Ich will die Unabhängigkeit von L'Oreal unterstreichen", sagte Bettencourt der Tageszeitung "Le Figaro". L'Oreal brauche eine starke Struktur. Bettencourt gilt als die reichste Französin und hält einen Anteil von etwa 31 Prozent an L'Oreal.