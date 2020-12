Nestlé verkauft Fleischersatzprodukte auch in China

"Harvest-Gourmet"-Fabrik in Betrieb genommen

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé verkauft nun auch in China Burger, Würste oder Nuggets auf pflanzlicher Basis. Am Mittwoch hat das Unternehmen den Verkauf der Produkte mit dem Markennamen "Harvest Gourmet" mit einem Event in der Metropole Bejing eingeläutet.

Zudem hat Nestlé laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine Produktionsstätte für die "Harvest-Gourmet"-Produkte im chinesischen Tianjin in Betrieb genommen. Nebst Würsten, Nuggets und Burgern beinhalte das Angebot auch pflanzliches Faschiertes und Alternativen zu beliebten chinesischen Gerichten wie "Kung Pao Chicken", "Spicy Wok", Fleischbällchen und Schweinebauch.

"Wir sehen China an der Spitze des Trends zu einer neuen Generation pflanzlicher Nahrungsmittel in Asien", wird der Nestlé-Chef der Grossregion China, Rashid Qureshi, in der Mitteilung zitiert. Die Produkte sollen die wachsende Nachfrage der Chinesinnen und Chinesen nach pflanzlichen Ernährungsmöglichkeiten befriedigen.

In Europa ist Nestlé schon länger mit Fleischersatzprodukten der Marke "Garden Gourmet" auf dem Markt präsent. In den USA heißt die Nestlé-Marke für pflanzliche Produkte "Sweet Earth". Die nun in China lancierte Marke "Harvest Gourmet" ist zudem bereits in Australien erhältlich, heißt es.

Laut dem Communiqué beschäftigt Nestlé weltweit rund 300 Mitarbeiter, die sich der Forschung und Entwicklung von Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis widmen.