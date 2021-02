Nestles Kassen klingelten 2020 dank Tierfutter und Vitaminen

Mondelez fordert Nestle heraus Dem Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle droht neue Konkurrenz für sein lukratives Kaffeekapsel-Geschäft. Der US-Rivale Mondelez kündigte am Dienstag an, in der zweiten Jahreshälfte in Deutschland, der Schweiz und Österreich Kaffeekapseln für das Nespresso-System lancieren zu wollen.