Netanyahu: Äquatorialguinea will Botschaft nach Jerusalem verlegen

Keine Einzelheiten bekannt

Äquatorialguinea will seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen. Präsident Teodoro Obiang habe dies in einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt, teilte dessen Büro am Freitag mit. Einzelheiten wurden nicht genannt. Obiang führt das ölreiche zentralafrikanische Land mit harter Hand.

Der künftige Status Jerusalems ist international umstritten, weil Israel den von den Palästinensern beanspruchten Ostteil der Stadt im Sechs-Tage-Krieg 1967 eroberte und später annektierte. Er ist einer der großen Streitpunkte im Nahostkonflikt.

Israel beansprucht Jerusalem als seine "ewige und unteilbare Hauptstadt". Auch die Palästinenser halten an ihrem Anspruch auf Ostjerusalem als ihrer Hauptstadt fest. Aus Europa ist nach Angaben des israelischen Außenministeriums in Jerusalem nur Ungarn mit einer Handelsvertretung mit diplomatischem Status vertreten. Das Kosovo will dort demnächst eine Botschaft eröffnen.