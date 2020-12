Die Maßnahme gilt bis Freitag

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich nach einer Begegnung mit einer coronainfizierten Person vorsorglich in Isolation begeben. Die Maßnahme gelte bis Freitag, teilte das Büro des Regierungschefs am Montag mit. Der 71-Jährige hatte sich demnach am Sonntag und Montag Tests unterzogen, beide fielen negativ aus.

Netanyahu hatte sich nach Kontakten mit Corona-Infizierten bereits im Frühjahr zwei Mal in Isolation begeben.