Netanyahu wirbt in Nazareth um arabische Stimmen

Proteste und Festnahmen von Demonstranten

Bei einem Besuch von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist es in der israelischen Stadt Nazareth am Mittwoch zu heftigen Protesten gekommen. Nach Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden mindestens zehn Demonstranten festgenommen. Drei arabische Abgeordnete seien gezwungen worden, die Kundgebung zu verlassen. Netanyahu kam in die arabisch geprägte Stadt, um zwei Monate vor einer neuen Parlamentswahl bei arabischen Wählern um Stimmen zu werben.

Der rechtsorientierte Regierungschef rief zu einer "neuen Ära" in den Beziehungen zwischen Juden und Arabern in Israel auf. Er verwies auf jüngste Vereinbarungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, dem Sudan und Marokko. "Wenn Juden und Araber gemeinsam auf den Straßen von Dubai tanzen können, dann können sie es auch hier", sagte Netanyahu. Er versprach eine "neue Ära des Wohlstands, der Integration und Sicherheit". Die Verbrechensrate im arabischen Sektor ist hoch. Die Bevölkerung leidet unter blutigen Bandenkriegen.

Netanyahus Beziehungen zur arabischen Minderheit, die etwa ein Fünftel der israelischen Bevölkerung von neun Millionen ausmacht, gelten als belastet. Vor der Parlamentswahl 2015 hatte er gewarnt, arabische Wähler seien "in Massen" unterwegs zu Wahllokalen. Später entschuldigte er sich für die Äußerung, die rechte Wähler mobilisieren sollte. Bei dem Besuch in Nazareth sagte Netanyahu, seine Äußerungen seien damals verzerrt worden.

Gegen den Ministerpräsidenten läuft ein Korruptionsprozess. Seine Likud-Partei ist zwar nach Umfragen weiter stärkste Partei, bei der Regierungsbildung nach der Wahl am 23. März muss er aber mit Schwierigkeiten rechnen. Das rechte Lager ist zersplittert zwischen verschiedenen Parteien, deren Vorsitzende alle als bittere Rivalen Netanyahus gelten. Es ist bereits die vierte Wahl in dem Land seit April 2019.