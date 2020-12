Netzbetreiber Amprion erhöht geplante Milliarden-Investitionen

Aufstockung um 9 Mrd. Euro geplant - Bis 2030 sollen nunmehr rund 24 Mrd. Euro in den Umbau des Energiesystems fließen

Der deutsche Übertragungsnetzbetreiber Amprion will nach einem Medienbericht seine geplanten Investitionen um 9 Mrd. Euro aufstocken. Das Unternehmen wolle in den kommenden zehn Jahren rund 24 Mrd. Euro in den Umbau des Energiesystems investieren, berichtete das "Handelsblatt" am Sonntag mit Verweis auf Amprion-Chef Hans-Jürgen Brick. Bisher waren bis 2029 rund 15 Mrd. Euro vorgesehen. Der Aufsichtsrat habe den langfristigen Finanzplan bereits genehmigt, schrieb das Blatt.

"Die Energiewende nimmt an Fahrt auf - und dafür müssen wir in die Netze investieren", sagte Brick: "Durch den Kohleausstieg hat sich der Bedarf deutlich erhöht. Das Energiesystem wird fundamental umgebaut."

Amprion ist neben 50Hertz, TransnetBW und Tennet einer der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen mit fast 2.000 Mitarbeitern konnte 2019 seinen Umsatz um gut vier Prozent auf 14,4 Mrd. Euro steigern und den Überschuss um über 8 Prozent auf 220 Mio. Euro. An dem Unternehmen - der früheren RWE Transportnetz GmbH - hält RWE noch 25,1 Prozent.