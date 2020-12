Neue Alitalia hofft auf Partnerschaft mit Lufthansa oder Air France

Entwicklungsplan der Airline wird dem italienischen Parlament am Dienstag vorgestellt

Die neue, staatlich gesteuerte italienische Fluggesellschaft Alitalia sucht nach Luftfahrtallianzen. Als mögliche Partner kommen die AUA-Mutter Lufthansa oder Air France-KLM in Frage, berichtete der CEO der neuen Gesellschaft Alitalia Ita, Fabio Lazzerini, laut Medienangaben vom Donnerstag. "Eine Fluggesellschaft, die jetzt startet, kann außerhalb einer großen Allianz nicht überleben", sagte Lazzerini.

"Wir führen zurzeit Gespräche mit Air France-KLM, mit der wir schon seit vielen Jahren Beziehungen haben. Wir sprechen auch mit Lufthansa, die großes Interesse für Alitalia gezeigt hat. Wir denken an eine Handelspartnerschaft, die jedoch in Zukunft auch enger werden könnte", so Lazzerini.

Der Entwicklungsplan für die Alitalia soll dem Parlament in Rom am kommenden Montag vorgelegt werden. Die neue Alitalia soll Indiskretionen zufolge im April mit einer Flotte aus 50 Maschinen und circa 5.000 Mitarbeitern starten. Das sind die Hälfte der Mitarbeiter, die die Alitalia bisher hatte. Die alte Alitalia gilt als nationales Symbol. Der Staat hat die notleidende Gesellschaft mehrfach mit hohen Millionenbeträgen unterstützt.

Alitalia hat seit 2002 keinen Gewinn mehr erwirtschaftet und ist seit Mai 2017 insolvent. Im Dezember 2019 hatte Rom einen neuen Insolvenzverwalter eingesetzt. Man suchte Käufer auf dem internationalen Markt, doch das gestaltete sich schwierig. Auch Lufthansa hatte dabei mehrfach abgewinkt.