Neue Biografie über Kamala Harris erschienen

Dan Morain zeichnet Karriereweg der US-Vizepräsidentin akribisch nach - Harris setzte wie Trump auf Wiederkennungswert, im Unterschied zu diesem aber mit Empathie (Von Martin Hanser/APA)

Am 20. Jänner ist Kamala Harris als Stellvertreterin von US-Präsident Joe Biden angelobt worden. "In vielen Dingen bist du vielleicht die Erste, aber sorge dafür, dass du nie die Letzte bist", hatte ihr ihre Mutter gesagt, schreibt der Journalist Dan Morain in seiner erstmals auf Deutsch im Heyne-Verlag erschienenen Biografie über Harris. Nun ist Harris vorerst auf ihrem Karrierehöhepunkt angelangt, als erste weibliche und schwarze Vizepräsidentin der USA.

Der Autor, der 27 Jahre lang als Redakteur bei der "Los Angeles Times" und acht Jahre bei der "Sacramento Bee" arbeitete, schrieb das erste Mal über Harris schon Mitte der 1990er Jahre. Wer sich bisher schon mit Harris beschäftigt hat, wird durch das Werk Morains nicht überrascht, große Enthüllungen liefert der Autor nämlich nicht. Dennoch gelingt es ihm durch die großteils chronologische Schilderung von Harris' Karriereweg von der Jus-Studentin, zur Bezirksstaatsanwältin, zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien (Justizministerin), zur Senatorin, zur Anwärterin auf die demokratische Präsidentschaftskandidatur und schließlich zur Vizepräsidentin ein umfassendes Bild von ihr zu zeichnen.

Oft sei sie einfach "zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen", sagte Morain in einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Dass sie ehrgeizig ist, ist klar, sonst wäre eine solche Karriere nicht möglich gewesen. Harris zeigt sich aber zeitgleich sehr oft menschlich und humorvoll, wie Morain in mehreren Episoden schildert. Die Tochter einer indischen Brustkrebsspezialistin und eines jamaikanischen Wirtschaftswissenschafters ist empathisch auch wenn keine Kameras sie dabei beobachten, ganz im Gegenteil zu dem als US-Präsidenten abgewählten und inzwischen auch abgetretenen Donald Trump.

Dennoch habe Harris so wie Trump stets die große Bühne gesucht, um ihre Botschaft zu verkünden, schreibt Morain. So erzählt er, wie sie im Präsidentschaftswettbewerb der Demokraten den großen Favoriten Biden angriff: Biden arbeitete in seiner langen Zeit als Senator an einem Gesetz mit, das sich gegen Schulbustransporte als Maßnahme gegen die Trennung nach Hautfarbe richtete. "Dieses kleine Mädchen war ich", sagte sie in einer Debatte und erregte dadurch große Aufmerksamkeit.

Dass Biden sie dennoch zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin machte, dürfte zum einen wohl an den Protesten der Black-Lives-Matter-Bewegung gelegen sein, zum anderen aber sicher am guten Verhältnis von Harris zu Bidens Sohn Beau, mit dem sie in ihrer Zeit als Generalanwältin in Kalifornien zusammenarbeitete. Beau Biden war zu der Zeit Generanwalt von Delaware. Außerdem dürfte Harris zugutegekommen sein, dass sie sich in ihrer relativ kurzen Zeit als Senatorin - sie wurde erst 2016 in den US-Senat gewählt - bereits einen Namen als Gegnerin von Trumps Politik gemacht hatte.

Einst wurde Harris gefragt, ob sie das Vermächtnis von Präsident Barack Obama (2009-17) übernehmen wollte. "Ich habe mein eigenes Vermächtnis", hatte Harris geantwortet. Die Chance dieses Vermächtnis auszubauen hat sie mit Sicherheit in den kommenden vier Jahren und danach stehen die Chancen nicht schlecht, dass Harris auch die erste weibliche Präsidentin der USA wird, da Biden aufgrund seines Alters wohl kein zweites Mal antreten wird. Dann wäre sie wieder die Erste und ihre schon verstorbene Mutter, zu der sie eine sehr enge Beziehung hatte, wäre mit Sicherheit noch stolzer auf ihre Tochter, als sie es zu Lebzeiten ohnehin schon war.

(Dan Morain: "Kamala Harris. Die Biografie", Heyne-Verlag, deutsche Erstausgabe, Originaltitel: "Kamala's Way", 384 Seiten, 22,70 Euro, ISBN 978-3-453-21824-6)