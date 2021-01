Neue Bücher - Danjela, Peggy und Agnes in Krimi, Roman und Erzählung

"Die Djurkovic und ihr Metzger" von Thomas Raab - "Margherita" von Jana Revedin - "Die Reise" von Eva Maria Gintsberg

Drei Bücher, drei sehr unterschiedliche Sujets und deutlich mehr als drei starke Frauenfiguren im Mittelpunkt: drei Buchtipps als kleine Auswahl aus belletristischen Neuerscheinungen.

****

Danjela unter Druck

Nicht Thomas Raabs Krimiheld, der mürrische Restaurator Willibald Adrian Metzger, sondern dessen Lebensgefährtin Danjela Djurkovic steht im Zentrum des neuen Kriminalromans "Die Djurkovic und ihr Metzger". Ausgerechnet seit feststeht, dass geheiratet wird, erkennt Metzger seine Freundin nicht wieder. Sie quartiert ihn aus und plant angeblich lauter Hochzeitsüberraschungen. Dass da vieles nicht mit rechten Dingen zugeht, erkennt nicht nur der mit Willibald befreundete Hausmeister, der plötzlich die wildesten Gestalten in der Wohnung seines Freundes ein- und ausgehen sieht, sondern auch der Leser, der von Anfang an in absurd anmutende Überwachungs-Funkdialoge zwischen "Taube", "Falke"und "Habicht" hineinhören darf. Die Spur der irritierenden Umtriebe führt auf den Balkan, in die Unterwelt und in ein Vorleben Danjelas, von dem der Metzger bisher keinen blassen Schimmer hatte.

(Thomas Raab: "Die Djurkovic und ihr Metzger", Haymon Verlag, 264 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-7099-8105-4)

****

Margherita im Mittelpunkt

In das Venedig der 1920er- und 30er-Jahre führt der Roman "Margherita" der deutschen Autorin und Architektin Jana Revedin. Nachdem sie sich in einem Roman bereits der Lebensgeschichte von Ise Frank, der Frau von Walter Gropius, gewidmet hat ("Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus"), stellt sie nun die Großmutter ihres Mannes Antonio Revedin, dem Hafendirektor von Venedig, in den Mittelpunkt. Von der Zeitungsausträgerin zum Mittelpunkt einer Kultur-Society, die Venedig zu einem glanzvollen Kulturschauplatz Mitteleuropas macht, lautet die Kurzformel des Lebens der Margherita Revedin (1895-1978). Die Lagunenstadt mit prachtvollen Palazzi und Luxushotels und die Gründung von Filmfestival und Kunstbiennale bilden den Hintergrund eines Romans, in dem Peggy Guggenheim und Coco Chanel ebenso vorkommen wie Greta Garbo oder Pablo Picasso. Auch Benito Mussolini kommt vor. Doch der Duce bleibt Randfigur in dieser an ein Märchen erinnernden Lebensgeschichte.

(Jana Revedin: "Margherita", Aufbau Verlag, 300 Seiten, 22,70 Euro, ISBN 978-3-351-03830-4)

****

Agnes auf Reise

Weniger als 70 Seiten umfasst die Erzählung "Die Reise" der Tiroler Schauspielerin Eva Maria Gintsberg. Im Mittelpunkt steht ein sorgsam gewobenes Netz an Beziehungen rund um ein ungelöstes Rätsel einer Familiengeschichte. Die Erzählerin findet ein auf der Rückseite beschriftetes Fotos in der Korrespondenz ihres verstorbenen Vaters, das nahelegt, dass er im Krieg eine Beziehung zu einer Frau gehabt haben dürfte. Sie reist mit dem Zug in eine Stadt, wo sie Aufklärung durch einen dort lebenden ehemaligen Freund ihres Vaters erhofft. In diesem Zug kommt es zu Begegnungen, die den weiteren Verlauf der Erzählung bestimmen und auch die Erzählerfiguren wechseln lassen: ein älterer Herr, der bei ihr im Abteil Platz nimmt, ist unterwegs zu seiner im Koma liegenden Tochter; Agnes, ein immer wieder den Zug durchstreifendes elfjähriges, aufgewecktes Mädchen ist mit seiner Tante nach einer Familientragödie in ein ungewisses, neues Leben aufgebrochen. Zarte Andeutungen, ephemere Erinnerungen, unklare Aussagen vermischen sich. Alles hängt mit allem zusammen auf dieser Reise durch Leid und Liebe, Hoffnung und Enttäuschung. Gerade, was nie offen ausgesprochen wird, wirkt dennoch weiter. Ein interessantes Debüt einer Autorin und eines neuen, kleinen Verlags, der edition himmel. Von beiden werden hoffentlich weitere Bücher folgen.

(Eva Maria Gintsberg: "Die Reise", edition himmel bei Limbus, 76 Seiten, 16 Euro, ISBN 978-3-903667-00-6)